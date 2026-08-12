Leserfragen auf Mallorca: Wie viel Seegras liegt eigentlich derzeit an der Playa de Muro?

Wir sind schon unzählige Male auf Mallorca gewesen und sind wirklich einfach verliebt. Wir waren aber noch nie im Winter dort und überlegen, dieses Jahr über Silvester nach Palma zu fliegen. Lohnt es sich? Ist dort immer viel los, oder ist dort eher „tote Hose“ und alles ist geschlossen? (Felix, per Facebook)

An Silvester ist auf gar keinen Fall tote Hose auf der Insel! Zahlreiche Hotels haben noch geöffnet, vor allem in der Gegend um Palma und die Playa de Palma. Viele Restaurants bieten besondere Menüs an, und es gibt genug Möglichkeiten, am Silvesterabend Party zu machen. Zudem sind die Temperaturen üblicherweise wesentlich angenehmer als in Deutschland – einige starten das neue Jahr mit einem Bad im Mittelmeer. Wir leiten Ihnen ein paar Artikel mit den Essens- und Feierangeboten aus dem vergangenen Jahr weiter, damit Sie einen Vorgeschmack bekommen, was an Silvester auf der Insel so ansteht und abgeht.

Existiert der Flohmarkt, der jeden Samstag in Son Fusteret stattgefunden hat, nicht mehr? Hat er einen anderen Platz? (Claudia E., per E-Mail)

Uns ist nicht bekannt, dass der große Flohmarkt seinen Platz gewechselt hätte oder dass er nicht mehr existieren würde. Erst Ende Juni gab es in der Lokalpresse einen Bericht über den Flohmarkt, der nach unseren Erkenntnissen weiterhin jeden Samstag von 8 bis etwa 14 Uhr an der Autobahnausfahrt Son Fuster stattfindet. Falls Sie Fragen rund um den Markt haben sollten, schreiben Sie am besten eine Mail an mercats@palma.cat.

Seegras an der Playa de Muro

Wie sieht es in Playa de Muro aktuell mit dem Seegras aus? Wir werden demnächst vor Ort sein und da würde uns interessieren, ob zurzeit viel Seegras am Strand liegt. (Pascal K., per Facebook)

Wir haben leider keinen genauen Überblick über die verschiedenen Strandabschnitte an der Playa de Muro, aber bei der Livecam des Hotels Esperanza Playa können Sie jederzeit den Zustand des Strandes mitverfolgen. Dort ist zurzeit kein Seegras zu sehen. Nach MZ-Informationen gibt es an anderen Stellen allerdings derzeit noch Seegrasberge.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

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