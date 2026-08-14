Feiertag Mariä Himmelfahrt auf Mallorca: Das sind die Öffnungszeiten der Läden und Supermärkte am 15. August

Am 15. August ist in ganz Spanien ein gesetzlicher Feiertag. Katholiken feiern an diesem Tag den Aufstieg der Jungfrau Maria in den Himmel ("Asunción de la Virgen"). Auf Mallorca gibt es anlässlich dieses Feiertages in vielen Kirchen sehenswerte Darstellungen der Muttergottes auf ihrem Sterbebett, die „Llits de la Mare de Déu“ (Betten der Muttergottes). Ein Besuch lohnt sich auch als Nichtgläubiger. Die Öffnungszeiten der teilnehmenden Kirchen finden Sie unter maioricasacra.org.

An Mariä Himmelfahrt besuchen die Mallorquiner das 'Bett der Maria" in vielen Kirchen. / Foto: Inselrat

Da Mariä Himmelfahrt einer der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 2026 auf Mallorca ist, öffnen viele Kaufhäuser, Einkaufszentren und auch Supermärkte ihre Türen. Kleine Läden dürfen ohnehin auch sonn- und feiertags öffnen.

Hier eine Auswahl an Supermärkten, Einkaufszentren, größeren Kaufhäusern und Drogerien und ihre Öffnungszeiten am 15. August:

Supermärkte

Carrefour: Alle Geschäfte empfangen zu ihren üblichen Öffnungszeiten Kunden. Mehr Infos: hier.

Alle Geschäfte empfangen zu ihren üblichen Öffnungszeiten Kunden. Mehr Infos: hier. Alcampo: Der XXL-Supermarkt hat von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos: hier.

Der XXL-Supermarkt hat von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos: hier. Eroski: Laut den Angaben auf der Website scheinen die Geschäfte zu den üblichen Öffnungszeiten (je nach Laden unterschiedlich) zu öffnen. Mehr Infos: hier.

Laut den Angaben auf der Website scheinen die Geschäfte zu den üblichen Öffnungszeiten (je nach Laden unterschiedlich) zu öffnen. Mehr Infos: hier. Aldi : Bei Stichproben auf der Website zeigt sich, dass offenbar auch die Geschäfte dieser deutschen Supermarkt-Kette am Samstag zu den herkömmlichen Zeiten (9 bis 22 Uhr) geöffnet sind. Mehr Infos: hier.

: Bei Stichproben auf der Website zeigt sich, dass offenbar auch die Geschäfte dieser deutschen Supermarkt-Kette am Samstag zu den herkömmlichen Zeiten (9 bis 22 Uhr) geöffnet sind. Mehr Infos: hier. Mercadona: Die spanische Kette öffnet all ihre Geschäfte zu den üblichen Zeiten (9 bis 21.30 Uhr beziehungsweise bis 22 Uhr). Mehr Infos: hier.

Die spanische Kette öffnet all ihre Geschäfte zu den üblichen Zeiten (9 bis 21.30 Uhr beziehungsweise bis 22 Uhr). Mehr Infos: hier. Lidl: Kunden können auch am Feiertag (15.8.) in allen Filialen zu den herkömmlichen Öffnungszeiten (9 bis 22 Uhr) einkaufen. Mehr Infos: hier.

Kunden können auch am Feiertag (15.8.) in allen Filialen zu den herkömmlichen Öffnungszeiten (9 bis 22 Uhr) einkaufen. Mehr Infos: hier. Opencor: Hier können Kunden wie gewohnt bis 2 Uhr morgens einkaufen.

Hier können Kunden wie gewohnt bis 2 Uhr morgens einkaufen. Supercor: Die Öffnungszeiten des Geschäfts in Son Moix am Feiertag sind 9 bis 21.30 Uhr. Mehr Infos: hier.

Die Öffnungszeiten des Geschäfts in Son Moix am Feiertag sind 9 bis 21.30 Uhr. Mehr Infos: hier. SAM: Der Deutsche Supermarkt an der Playa de Palma öffnet trotz des Feiertags von 10 bis 19 Uhr seine Türen. Die Sommerpause im August fällt in diesem Jahr ohnehin aus. Mehr Infos: hier.

Der Deutsche Supermarkt an der Playa de Palma öffnet trotz des Feiertags von 10 bis 19 Uhr seine Türen. Die Sommerpause im August fällt in diesem Jahr ohnehin aus. Mehr Infos: hier. Suma: Die Geschäfte sind dafür bekannt, dass sie auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Daher sollten Sie auch am Samstag (15.8.) nicht vor verschlossener Türe stehen. Mehr Infos: hier.

Die Kette ist dafür bekannt, das die Geschäfte täglich (auch an Sonn- und Feiertagen) geöffnet haben. / Nele Bendgens

Einkaufszentren und Kaufhäuser

El Corte Inglés: Sowohl das Geschäft an den Avenidas als auch das in der Einkaufsstraße Jaime III haben von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Mehr Infos: hier.

Sowohl das Geschäft an den Avenidas als auch das in der Einkaufsstraße Jaime III haben von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Mehr Infos: hier. Porto Pi: Auch die Geschäfte dieses Einkaufszentrums machen beim verkaufsoffenen Feiertag mit und öffnen von 9 bis 22 Uhr. Mehr Infos: hier.

Auch die Geschäfte dieses Einkaufszentrums machen beim verkaufsoffenen Feiertag mit und öffnen von 9 bis 22 Uhr. Mehr Infos: hier. Fan Mallorca Shopping: Dasselbe gilt auch für dieses Einkaufszentrum in der Nähe des Flughafens. Die Geschäfte öffnen von 10 bis 22 Uhr. Mehr Infos: hier.

Dasselbe gilt auch für dieses Einkaufszentrum in der Nähe des Flughafens. Die Geschäfte öffnen von 10 bis 22 Uhr. Mehr Infos: hier. Mallorca Fashion Outlet: Das Outlet-Dorf ist bekannt dafür, fast an allen Tagen im Jahr zu öffnen. Auch am Samstag (15.8.) empfangen die Geschäfte von 10 bis 22 Uhr Kunden. Mehr Infos: hier.

Das Outlet-Dorf ist bekannt dafür, fast an allen Tagen im Jahr zu öffnen. Auch am Samstag (15.8.) empfangen die Geschäfte von 10 bis 22 Uhr Kunden. Mehr Infos: hier. Alcampo: Die Geschäfte haben von 10 bis 22 Uhr geöffnet, die Lokale von 9 bis 22 Uhr. Mehr Infos: hier.

Drogerien