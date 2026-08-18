Aldi, Lidl, Rossmann und Müller: die geplanten Eröffnungsdaten der neuen Geschäfte im Überblick

Zwei neue Aldi-Filialen in Palma, ein Lidl in Santa Ponça, ein Rossmann in Magaluf und ein Müller in Artà: Wer gerne bei deutschen Supermarktketten und Drogerien auf Mallorca einkauft, kann sich die folgenden mal gröberen, mal genaueren Daten zur Eröffnung der neuen Geschäfte vormerken:

Müller in Artà

Am konkretesten ist das Eröffnungsdatum der neuen Müller-Filiale im Nordosten: Wie ein Sprecher der Kette gegenüber der MZ bestätigte, bleibt es beim 5. November 2026. Das neue Geschäft neben dem Geschäft Comercial Mediterráneo/Toy Planet in der Avinguda de Costa i Llobera, 30 wird das 17. von Müller auf der Insel sein. Weitere gibt es in Andratx, Alcúdia, Campos, Capdepera, Inca, Llucmajor, Marratxí, Manacor (2), Palma (4), Santa Ponça, Santanyí und Son Servera. Vor 33 Jahren eröffnete die deutsche Handelskette ihr erstes Mallorca-Geschäft. Eine Übersicht mit allen Filialen in Spanien gibt es unter diesem Link.

Der neue Müller-Markt wird im November 2026 eröffnen. / Manfred Schaar

Lidl in Santa Ponça

In der Avinguda Miguel Unamuno, direkt neben dem Hotel Jutlandia Family Resort, entsteht derzeit ein neuer Lidl. "Der Markt in Santa Ponça wird voraussichtlich im Januar/Februar 2027 eröffnen", sagt Balearen-Sprecher Achim Becker zur MZ.

So sah es im März auf dem Gelände des neuen Lidl in der Gemeinde Calvià aus. / Jayne Perry/Facebook

Schon im März, als bekannt wurde, dass der Discounter dort eine neue Filiale eröffnen wird, war die Vorfreude bei vielen Bewohnern und Urlaubern groß. Wie in den Facebook-Gruppen aus dem Ort herauszulesen war, sehnen sich viele schon lange nach einem Discounter-Supermarkt. Es wird die 32. Lidl-Filiale auf den Balearen sein.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.

Aldi in Palma

Auch der deutsche Mitbewerber Aldi ist auf der Insel fleißig am Expandieren. Im März 2026 war bekannt geworden, dass in Palmas Viertel Nou Llevant ein Geschäft gebaut werden soll. Wenige Monate später sickerte dann durch, dass sich auch die Bewohner von Palmas Viertel Son Dureta über Supermarkt-Zuwachs freuen dürfen.

Das neue Geschäft im Nou Llevant liegt direkt gegenüber der Lidl-Filiale, in der Avinguda Mèxic 22, an der Kreuzung mit dem Carrer Puerto Rico. Die neue Filiale soll 3.500 Quadratmeter groß und maximal 6,90 Meter hoch sein, wie es zuletzt hieß. Neben den Verkaufsflächen soll es eine Tiefgarage geben sowie Büro- und Konferenzräume. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage liegt offenbar im Carrer Puerto Rico.

Nou Llevant: Hier soll eine der beiden neuen Aldi-Filialen in Palma entstehen. / Patrick Schirmer Sastre

Auch für die neue Filiale in Son Dureta hat Aldi die Lizenz für den Bau schon vom Rathaus bekommen. Das neue Geschäft soll auf einem Grundstück zwischen dem Carrer Illes Balears und dem Camí de Génova, direkt gegenüber vom Einkaufszentrum Sa Teulera entstehen.

Eine Aufnahme von Juli: In Son Dureta sind die Bagger schon angerückt. / Miguel Vicens

Was die genauen Eröffnungsdaten betrifft, hält sich die Kette wie so oft bedeckt. Die Presseabteilung gibt die genauen Daten meist erst kurz vor der Eröffnung bekannt.

Der Discounter ist seit elf Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Filialen eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 14 Filialen auf Mallorca (ohne die Läden im Nou Llevant und in Son Dureta). Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten. Häufig liegen die Geschäfte in unmittelbarer Nähe zum Mitbewerber Lidl.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.

Rossmann in Magaluf

Erst hieß es, dass das neue Rossmann-Geschäft im Carrer Blanc direkt neben dem Lidl im ersten Quartal 2027 eröffnen soll. Nun sieht laut Sprecher Stefan Frings alles danach aus, dass es erst im zweiten Quartal etwas wird. Derzeit sei auf dem Gelände nichts als eine "brache Wiese" zu sehen, so Frings.

Bis die Kette die Baugenehmigung nicht habe, könne sie keine genaueren Angaben zum Eröffnungsdatum machen, hieß es weiter. In den Sommerwochen rechne Rossmann aufgrund der Urlaubszeit nicht mit behördlichen Fortschritten. Der Laden soll eine Fläche von insgesamt rund 600 Quadratmetern haben.

Seit Freitag (24.4.) können Kunden auch bei Rossmann in Porto Cristo einkaufen. / Rossmann

Auf Mallorca ist die Kette seit 2022 vertreten. Die fünf Geschäfte liegen in Palma, Manacor, Felanitx und Porto Cristo. Eine Übersicht mit allen Märkten finden Sie unter diesem Link.