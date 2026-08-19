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Leserfragen auf Mallorca: Wie kann ich auf der Insel Renovierungsarbeiten anbieten?

Außerdem geht es in den Fragen der Woche um das Männernetzwerk Mallorca und den Cap Vermell Country Club

Bauarbeiten auf Mallorca.

Bauarbeiten auf Mallorca. / Archiv Aldea III

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Johannes Krayer

Johannes Krayer

Ich beabsichtige, auf Mallorca Bauleistungen anzubieten. Derzeit führe ich Bauarbeiten in Deutschland durch und habe dort bereits zahlreiche Projekte realisiert. Gerne unterstütze ich deutsche Staatsbürger, die auf Mallorca leben, bei Renovierungsarbeiten. Falls erforderlich, kann ich ein Gewerbe auf Mallorca anmelden. Wenn möglich, würde ich die ersten Bauaufträge jedoch gerne als deutsches Unternehmen ausführen. Wissen Sie, ob dies möglich ist? (Gregor B., per E-Mail)

Im Prinzip können Sie auch als deutsches Unternehmen auf Mallorca Dienstleistungen anbieten, solange das nur vorübergehend erfolgt und Sie sich nicht dauerhaft auf der Insel niederlassen wollen. Innerhalb der Europäischen Union gilt Dienstleistungsfreiheit. Allerdings müssen Sie beachten, dass auf Mallorca spanische Vorschriften und Steuergesetzgebung herrschen. Am besten gehen Sie mit Ihrer Frage zu einem Steuerberater auf der Insel.

Wie finde ich das Männernetzwerk Mallorca?

Sie haben vor Kurzem über das Männernetzwerk Mallorca berichtet. Wie kann ich mit Dr. Walter Herzog in Kontakt treten? Danke für einen Hinweis! (Clemens S., per E-Mail)

Zum Männernetzwerk Mallorca können Sie über die Website mn-mallorca.com Kontakt aufnehmen. Dort findet sich sowohl die Mail-Adresse der Gruppe (hello@mn-mallorca.com) als auch eine Handynummer für die Kontaktaufnahme per WhatsApp: +49 172-932 09 55. Auf der Website gibt es darüber hinaus weitere Informationen zu dem Netzwerk.

Was ist im Cap Vermell Country Club los?

Haben Sie eventuell Informationen über die Hintergründe der Schließung des Cap Vermell Country Club in Canyamel? Der Club ist nun schon seit Ende Juli geschlossen, ohne dass ich in Erfahrung bringen konnte, warum. (Christoph E., per E-Mail)

Ein Anruf im Country Club bringt keine Erkenntnisse, da nur die Mailbox eines Mobiltelefons antwortet. Bei Google steht tatsächlich, dass der Club temporär geschlossen ist. An der Rezeption des Cap Vermell Grand Hotel sagt man uns, dass der Club aus Sicherheitsgründen geschlossen ist. Weitere Informationen könne man nicht herausgeben. Wie lange die Schließung andauert, wisse man nicht.

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E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

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