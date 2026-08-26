Leserfragen auf Mallorca: Wo kann ich buchen, um sicherzugehen, dass meine Ferienwohnung existiert und legal ist?

Ich bin auf der Suche nach einem seriösen Ferienwohnungs- oder Ferienhausvermittler. Ich war noch nie auf Mallorca und würde gerne nächstes Jahr mit Freunden und Kids die Insel besuchen. Wir brauchen Platz für vier Erwachsene und drei Kinder und am besten einen Pool. Alles was ich finde, ist unmenschlich teuer, und ich lese immer wieder Schlagzeilen wie „Immobilie hat es nicht gegeben“, „die Wohnung hätte nicht vermietet werden dürfen“ oder dass der Anbieter direkt ein Betrüger war. Wir wünschen uns einfach einen schönen Urlaub ohne einem Betrüger aufzusitzen. (Jessica G., per E-Mail)

Es gibt sicherlich unseriöse Anbieter auf Mallorca, die meisten großen Vermieter oder Buchungsplattformen bieten aber gewisse Garantien, damit eben kein Betrüger seine Hände mit im Spiel hat. Zu den etablierten Anbietern gehört etwa fincallorca.de als wohl größte Plattform für Ferienimmobilien auf der Insel. Aber auch Familienunternehmen wie fincaservice-meier.de sollten Sie vertrauen können. Das Thema Mietpreis ist natürlich ein anderes. Es stimmt, dass Ferienimmobilien auf Mallorca speziell in den Jahren seit der Pandemie stark im Preis zugelegt haben und für die Anforderungen, die Sie schildern, müssen Sie durchaus mit einem erhöhten Preis rechnen. Zu empfehlen ist sicherlich, nicht mitten in der Hochsaison nach Mallorca zu reisen, dann sind die Häuser deutlich günstiger. Ob das gewünschte Ferienhaus eine Lizenz hat, können Sie unter diesem Link prüfen.

Das Museum „Monestir de Miramar“ soll derzeit geschlossen sein. Können Sie dazu eine kurze Rückinfo (eventuelle Wiederöffnung) geben? (Henry P., per E-Mail)

Im Museum selbst ist niemand telefonisch erreichbar. Wie die MZ im April 2025 berichtete, waren damals bereits Museum und Gärten wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Ein Anruf im benachbarten Museum von Son Marroig ergab damals, dass Miramar zwar wieder öffnen soll, dass aber noch nicht abzusehen ist, wie lange die Arbeiten noch dauern. Der freundliche Herr am Telefon erklärte damals, dass 2025 nicht mehr mit einer Wiedereröffnung zu rechnen sein wird. Offenbar gestalten sich die Arbeiten komplizierter als erwartet.

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