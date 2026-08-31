Shopping in den Einkaufszentren auf Mallorca: Vier Adressen in Palma, die fast alles bieten

Centro Comercial Porto Pi

2021 hat das 1995 eröffnete Einkaufszentrum nach einer Rundumerneuerung in neuem Gewand wieder eröffnet. Auf vier Etagen erwarten über 100 Geschäfte in Palmas einziger echter Shopping-Mall die Besucher. Noch recht neu ist die Niederlassung der europäischen Discount-Kette Pepco. Auch einen Müller-Markt sowie das Technikgeschäft K-tuin und einen Toys R Us gibt es. Die Einkaufspassagen befinden sich teils an der frischen Luft, teils innen. Besonderes Schmankerl: Von draußen hat man stellenweise einen Blick auf die Bucht von Palma oder den Leuchtturm von Porto Pi. Bekannt ist das Einkaufszentrum zudem für sein luxuriöses Kino Premium Ocine, in dem man die Sitze verstellen kann. Auch Mallorcas einziges Casino befindet sich hier.

Die einzige echte Shopping-Mall Palmas: das Centro Comercial Porto Pi. / Porto Pi

Fan Mallorca Shopping

Teilweise im Freien shoppen, das geht auf zwei Etagen auch in diesem erst im Herbst 2016 eröffneten Einkaufszentrum in der Nähe des Flughafens. Ähnlich wie das in Porto Pi ist es nicht komplett überdacht. Viele junge Besucher anziehen dürfte der Mode-Discounter Primark, der nirgendwo sonst auf der Insel vertreten ist. Auch bei deutschen Ketten wie Media Markt, Deichmann, Adidas oder Rossmann kann man einkaufen. Sich verpflegen geht beispielsweise bei Más Q Menos, llaollao, KFC, Burger King oder auch Starbucks.

Corte Inglés (Avenidas)

Die größere Filiale des spanischen Kaufhausriesen El Corte Inglés erinnert ein bisschen an das KaDeWe in Berlin. Eröffnet wurde sie 1995. Ob Mode, Schmuck, Accessoire, Kleidung oder Kosmetik von internationalen Marken oder Artikel aus den Bereichen Wohnen, Technik oder Sport: Auf 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche findet man nahezu alles, sogar einen eigenen Supermarkt, ein Bistro und die hauseigene Reiseagentur. Erst vor Kurzem wurden der Parkplatz und die Schuh- und Drogerieabteilung umgebaut.

Die Filiale des Corte Inglés bei den Avenidas. / Nele Bendgens

Corte Inglés (Jaume III)

In einer der bekanntesten Einkaufsstraßen liegt die kleinere Filiale des spanischen Kaufhausriesen mit einer Verkaufsfläche von circa 15.000 Quadratmetern. Das Kaufhaus, dass auch sonntags und an Feiertagen geöffnet hat, wurde 1996 von „El Corte Inglés“ übernommen. Zuvor gehörte es dem bis dahin größten Konkurrenten, der Galerías-Preciados-Kette. Besonderheit: In der obersten Etage können Sie mit Blick auf die Kathedrale eine Kaffee trinken.

Der kleinere Corte Inglés. / Nele Bendgens

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