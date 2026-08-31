Shopping in den Einkaufszentren auf Mallorca: Vier Adressen in Palma, die fast alles bieten
Großzügige Öffnungszeiten, viel Angebot an einem Fleck, zusätzliche Gastro- und Freizeitangebote, gute Parkmöglichkeiten: Das sind die wichtigsten Einkaufszentren der Inselhauptstadt
Centro Comercial Porto Pi
2021 hat das 1995 eröffnete Einkaufszentrum nach einer Rundumerneuerung in neuem Gewand wieder eröffnet. Auf vier Etagen erwarten über 100 Geschäfte in Palmas einziger echter Shopping-Mall die Besucher. Noch recht neu ist die Niederlassung der europäischen Discount-Kette Pepco. Auch einen Müller-Markt sowie das Technikgeschäft K-tuin und einen Toys R Us gibt es. Die Einkaufspassagen befinden sich teils an der frischen Luft, teils innen. Besonderes Schmankerl: Von draußen hat man stellenweise einen Blick auf die Bucht von Palma oder den Leuchtturm von Porto Pi. Bekannt ist das Einkaufszentrum zudem für sein luxuriöses Kino Premium Ocine, in dem man die Sitze verstellen kann. Auch Mallorcas einziges Casino befindet sich hier.
Fan Mallorca Shopping
Teilweise im Freien shoppen, das geht auf zwei Etagen auch in diesem erst im Herbst 2016 eröffneten Einkaufszentrum in der Nähe des Flughafens. Ähnlich wie das in Porto Pi ist es nicht komplett überdacht. Viele junge Besucher anziehen dürfte der Mode-Discounter Primark, der nirgendwo sonst auf der Insel vertreten ist. Auch bei deutschen Ketten wie Media Markt, Deichmann, Adidas oder Rossmann kann man einkaufen. Sich verpflegen geht beispielsweise bei Más Q Menos, llaollao, KFC, Burger King oder auch Starbucks.
Corte Inglés (Avenidas)
Die größere Filiale des spanischen Kaufhausriesen El Corte Inglés erinnert ein bisschen an das KaDeWe in Berlin. Eröffnet wurde sie 1995. Ob Mode, Schmuck, Accessoire, Kleidung oder Kosmetik von internationalen Marken oder Artikel aus den Bereichen Wohnen, Technik oder Sport: Auf 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche findet man nahezu alles, sogar einen eigenen Supermarkt, ein Bistro und die hauseigene Reiseagentur. Erst vor Kurzem wurden der Parkplatz und die Schuh- und Drogerieabteilung umgebaut.
Corte Inglés (Jaume III)
In einer der bekanntesten Einkaufsstraßen liegt die kleinere Filiale des spanischen Kaufhausriesen mit einer Verkaufsfläche von circa 15.000 Quadratmetern. Das Kaufhaus, dass auch sonntags und an Feiertagen geöffnet hat, wurde 1996 von „El Corte Inglés“ übernommen. Zuvor gehörte es dem bis dahin größten Konkurrenten, der Galerías-Preciados-Kette. Besonderheit: In der obersten Etage können Sie mit Blick auf die Kathedrale eine Kaffee trinken.
Abonnieren, um zu lesen
- Nach Attacke auf deutsche Urlauberin auf Mallorca: Palma prüft Verhalten des Kutschers
- Einfach mal bei Rafa Nadal auf Mallorca klingeln? Urlauberfamilie erntet Shitstorm im Netz
- Mit Auto gegen Baum gekracht: ein Toter, zwei Verletzte auf Mallorca
- Giftiges Gas im Hotelzimmer eingeatmet: Zwei deutsche Mallorca-Urlauberinnen bewusstlos aufgefunden
- Dampf an Bord: Eurowings-Maschine auf dem Weg nach Mallorca muss schon in Paris wieder runter
- Wetterchaos am Flughafen Mallorca: Verspätungen und eine ungeplante Nacht auf Ibiza
- Ein Ende des Mallorca-Sommers ist noch lange nicht in Sicht
- Die Immobilienpreise steigen weiter: Wird Mallorca selbst für Reiche zu teuer?