Streit um verkaufsoffenen Feiertag: Sollen Mallorcas Geschäfte am 26. Dezember 2027 öffnen?

Die Arbeitgeberverbände des balearischen Handels und die Gewerkschaft UGT, die in diesem Sektor auf den Inseln über die absolute Mehrheit verfügt, sind sich bei der Festlegung der zehn verkaufsoffenen Feiertage für das kommende Jahr uneinig.

Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheiten ist ein bestimmtes Datum: Die Unternehmen wollen, dass der Handel am zweiten Weihnachtsfeiertage, dem 26. Dezember, einem Sonntag, öffnen darf. Die Gewerkschaft lehnt dies entschieden ab, da es sich um den zweiten Weihnachtsfeiertag handelt, der auf den Inseln traditionell eine große Bedeutung hat.

Der Vorschlag der Unternehmen für die zehn verkaufsoffenen Feiertage 2027, der der UGT am Mittwoch (9.9.) vorgelegt wurde, basiert auf einem vollständigen Konsens der Arbeitgeberverbände. Ausgehandelt wurde er von den Verbänden des traditionellen Einzelhandels auf Mallorca (Afedeco und Pimeco), der Supermärkte und der großen Einkaufsunternehmen (Anged) sowie von den entsprechenden Organisationen auf den anderen balearischen Inseln.

Das sind die Vorschläge

Die gemeinsam von den Unternehmen vorgeschlagene Liste umfasst den 3. Januar (Sonntag vor dem Dreikönigstag), den 17. Januar (Sonntag), den 1. März (Montag, Balearen-Tag), den 25. März (Gründonnerstag), den 2. Mai (Sonntag), den 1. November (Montag, Allerheiligen), den 28. November (Sonntag nach dem Black Friday), den 6. Dezember (Montag, Tag der Verfassung), den 19. Dezember (Sonntag) und den 26. Dezember (Sonntag, zweiter Weihnachtsfeiertag).

Zwei dieser Termine, der 17. Januar und der 1. März, sollen nach dem Willen der Unternehmen von den einzelnen Gemeinden flexibel ausgetauscht werden können. Die Rathäuser hätten damit die Möglichkeit, diese beiden Tage durch andere Feiertage zu ersetzen, um ihre lokalen Feste zu fördern. Eine entsprechende Änderung müssten sie bis Mitte November mitteilen.

Die Supermärkte sprechen sich wegen ihrer verderblichen Waren für eine Öffnung am 26. Dezember aus. / B. Arzayus

Einigkeit bei den Unternehmen

Der Konsens zwischen kleinem und großem Einzelhandel kam zustande, nachdem drei Bedingungen akzeptiert wurden, die die großen Unternehmen als unverzichtbar betrachten. Die erste ist die Aufnahme des 28. November, der Teil der Black-Friday-Kampagne ist und für den Handel als besonders wichtig gilt, da die Rabatte von vielen Kunden genutzt werden, um Weihnachtseinkäufe vorzuziehen.

Außerdem fordern die Unternehmen mindestens drei verkaufsoffene Feiertage im Dezember, da der Monat zu den konsumstärksten Zeiträumen des Jahres zählt. Hinzu kommt der 3. Januar, der Sonntag vor dem Dreikönigstag, an dem viele Menschen noch in letzter Minute Geschenke kaufen.

All diese Termine hatte die UGT bei den Verhandlungen über die verkaufsoffenen Feiertage für 2026 akzeptiert. Die Gewerkschaft CCOO enthielt sich damals bei der späteren Abstimmung in der von der Balearenregierung einberufenen Handelsrunde. Die Mehrheitsgewerkschaft UGT betont nun jedoch ihre Ablehnung des 26. Dezember, da der zweite Weihnachtsfeiertag auf den Inseln insbesondere im Zusammenhang mit Familienfeiern eine große Bedeutung hat.

Vorschlag der UGT

Die UGT hat ihrerseits einen Vorschlag vorgelegt, der kaum mit dem der Arbeitgeber übereinstimmt. Die Gewerkschaft nennt darin den 10. Januar (erster Sonntag des Winterschlussverkaufs), den 28. Februar (Sonntag), den 25. März (Gründonnerstag), den 27. Juni (Sonntag), den 15. August (Sonntag), den 5. September (Sonntag), den 31. Oktober (Sonntag), den 7. November, den 5. Dezember (Sonntag) und den 12. Dezember (Sonntag).

Trotz der großen Unterschiede zwischen beiden Vorschlägen räumt der Generalsekretär von UGT-Servicios auf den Inseln, José García Relucio, ein, dass der grundlegende Streitpunkt in der Forderung der Unternehmen liegt, am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, öffnen zu dürfen.

Vor allem die Supermarktketten setzen sich nach seinen Angaben für diesen Tag ein. Sie argumentieren, dass die Schließung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erhebliche Probleme bei der Lagerung und Haltbarkeit vieler verderblicher Produkte verursache.

García Relucio betont, dass das Treffen trotz der Meinungsverschiedenheiten in einer freundlichen Atmosphäre verlaufen sei. Afedeco und Pimeco hätten zugesagt, die Gespräche fortzusetzen, um herauszufinden, ob sich bei dem Datum, das derzeit einen möglichen Konsens verhindert, noch eine Lösung finden lässt. Ziel sei es, dem Govern letztlich einen gemeinsamen Vorschlag aller Beteiligten vorzulegen.

Wird es einen Konsens geben?

Nach den letzten Treffen mit UGT, CCOO und USO räumten die Arbeitgeberverbände des Handels allerdings ein, dass die Positionen so weit auseinanderliegen, dass es in diesem Jahr sehr schwierig werden dürfte, einen Konsens über die verkaufsoffenen Feiertage zu erzielen.

Die Vorschläge aller Seiten müssen im Laufe des Oktobers zu Ende gebracht sein. Ende des Monats findet üblicherweise die Mesa de Comercio, die Handelsrunde, statt, bei der die Regionalregierung die endgültige Liste beschließen soll. Anschließend bleibt den Gemeinden noch Zeit, ihre beiden möglichen Änderungen bis Mitte November mitzuteilen.