„Du bist jetzt acht Jahre hier“: Warum ich trotzdem noch kein Mallorquín spreche

Alle paar Monate, wenn wir in der MZ die neuen Einschreibefristen und Bedingungen für die Katalanischkurse in den wichtigsten Einrichtungen veröffentlichen, flackert der Funke Hoffnung bei mir kurz wieder auf: Hoffentlich gibt es dieses Mal einen Anfänger-Kurs (A1), zu dem ich nicht zwei- oder gar dreimal pro Woche persönlich erscheinen muss, und der endlich mal zu bürojobfreundlichen Zeiten stattfindet. Beim Blick auf die Tabelle der Kurse vom Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) – quasi das Rom, zu dem die Wege auf der Insel letztlich fast alle führen – gibt’s dann direkt wieder die Klatsche.

Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Zeit kollidiert exakt mit meinem Arbeitsbeginn. Andere Möglichkeit: Montag, Dienstag und Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr. Da bin ich an allen drei Tagen mitten im Endspurt auf der Arbeit. Einer an den Kursen interessierten Kollegin geht es genauso. Auch die anderen Optionen sind in der Praxis nicht umsetzbar. Selbst zum spätesten Kurs würde ich es allenfalls an zwei Tagen überhetzt hin schaffen. Man hat ja auch noch andere Hobbys, als Katalanisch zu lernen. Tanzen zum Beispiel. Und wann sollte ich in der Zeit bitte meine Freunde treffen?

Für Vollzeit-Arbeitnehmer unpraktisch

Welcher Vollzeit-Arbeitnehmer, der im besten Fall noch Kinder hat oder sich um einen Angehörigen kümmern muss, hat Zeit, dreimal pro Woche zu diesen Zeiten an einem Ort aufzuschlagen, der ziemlich sicher nicht unmittelbar am Wohnort liegt? Das frage ich mich jedes Mal verärgert und werfe die Sprachbegeisterten-Flinte direkt wieder ins Korn.

Gleichzeitig wächst der Druck von mallorquinischen Freunden und Menschen, mit denen ich wegen der Arbeit zu tun habe, Mallorcas zweite Amtssprache endlich zu lernen. „Du bist jetzt acht Jahre hier. Da hättest du das ruhig mal machen können“, hat mir erst vor Kurzem ein Freund an den Kopf geknallt. Honorieren viele in der hitzigen Diskussion um den Erhalt der Inselsprache so gar nicht, dass man sich zumindest im Spanischen höchste Mühe gegeben und sich in vielen Jahren auf ein hohes Niveau hochgearbeitet hat? Der Satz von meinem Kumpel hat viel in mir ausgelöst.

Es lohnt sich, beide Inselsprachen zu lernen. Doch in der Praxis ist das gar nicht so einfach. / Nele Bendgens

Je mehr Druck, desto stärker die Abneigung

Je höher allerdings der Druck und die Erwartungen von außen, desto mehr steigt in mir auch die Abneigung, mich doch noch hinters Lernen der zweiten Inselsprache zu klemmen. Auch das Verhalten von Pressesprechern, die, egal wie oft ich ihnen auf Spanisch geantwortet habe, knallhart weiter auf Mallorquín geantwortet haben und irgendwann ein übergriffiges „Ich mach das für dich“ eingestreut haben, hat mich jedes Mal eher noch ein Stück weiter von meinem Katalanisch-Projekt weggebracht.

Manchmal schäme ich mich, dass ich es in meinen acht Inseljahren schon aus Respekt zu den Einheimischen und meiner neuen Heimat noch nicht gebacken bekommen habe. Ich liebe Sprachen schließlich. Und bin mir allem Positivem, was damit einhergeht, vollkommen bewusst. Doch einfach gemacht wird es einem auf Mallorca wirklich nicht.

Besser mit Lehrer und Klassenraum

Zumindest nicht, wenn man mallorquín nicht als Autodidakt lernen will. Über fünf Fremdsprachen – sogar Urdu war dabei – habe ich immer nach demselben Prinzip gelernt: mit einem Lehrer, Mitschülern, einem Klassenraum, einem Lehrbuch und Hausaufgaben. Damit bin ich sehr gut gefahren.

Dieses Mal – das habe ich mir fest vorgenommen – frage ich bei den Einrichtungen nach. Wieso diese großen Hürden, wo es den Einheimischen doch so wichtig ist, dass man mallorquín lernt? „Früher gingen unsere Kurse von September bis Juni, sodass die Teilnehmer teils nur an zwei Tagen die Woche kommen mussten. Doch viele haben nicht das ganze akademische Jahr durchgehalten“, erzählt eine Mitarbeiterin der Bildungsabteilung vom IEB. Da sich viele durch die Kurse auf die offiziellen Sprachprüfungen der Niveaus der europäischen Referenzrahmen (A1 bis C2) vorbereiten würden, die meist im Januar und Mai stattfinden, müsste man die Stunden und den Stoff nun in wenige Monate quetschen. Für die Anfänger-Kurse sind es 75 Stunden, die zwischen Ende September und Mitte Januar stattfinden müssen. „Diese Stunden sind in unseren Augen mindestens notwendig, um den ganzen Stoff bearbeiten zu können“, so die IEB-Angestellte.

Auch die UIB organisiert einen Katalanisch-Anfänger-Kurs. / DM (Archiv)

Dreimal pro Woche Katalanisch

Selbst wer sich für die virtuellen Kurse entscheidet, muss sich dreimal pro Woche zu vorgegebenen Zeiten einloggen. „Es ist sozusagen Live-Unterricht mit einem echten Lehrer, an dem man per Zoom teilnimmt“, erklärt die Frau. Einen herkömmlichen Onlinekurs, den man machen kann, wann man will, gibt es bei dem Institut zumindest für das Anfängerniveau nicht. Immerhin: Ein Minimum an Präsenzpflicht existiert nicht. „Wer 80 Prozent der Zeit anwesend war, bekommt am Ende eine entsprechende Bescheinigung. Wer von den drei Tagen allerdings nur an einem kann, für den lohnt es sich nicht“, findet selbst die IEB-Mitarbeiterin.

Für die IEB-Kurse würden sich bei jeder Einschreibung zwischen 1.000 und 1.500 Menschen anmelden. Workshops oder kürzere Kurse, die das IEB für Eltern in Schulen, Migranten oder Personal im Gesundheitswesen gibt, sind da außen vor gelassen. Im Sommer bietet das Institut einmonatige Intensivkurse an. Doch um an ihnen teilnehmen zu können, müsste ich persönlich mir meinen ganzen Jahresurlaub nehmen. „Sie eignen sich etwa für Arbeitslose und Menschen, die im Sommer länger frei haben“, so die IEB-Angestellte.

Kaum bis keine Abendkurse

Dass es wenig bis gar keine Abendkurse gibt, begründet sie mit Raumproblemen: „Wir sind auf die Räume angewiesen, die uns etwa die Rathäuser zur Verfügung stellen. Vielfach gibt es keine. Oft sind sie recht klein und spätabends dürfen wir sie nicht nutzen. Wir wollen auch noch versuchen, dass die Kurse örtlich besser verteilt sind.“

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Lassen Sie uns gemeinsam einen Kurs machen!

Wenn sich 12 bis 15 Teilnehmer finden, kann das IEB auf Anfrage einen neuen Kurs kreieren. Mit meiner Kollegin hätte ich schon zwei Interessentinnen zusammen. Falls Sie auch Lust haben und bei den bisherigen Kursen ebenfalls nicht fündig geworden sind, melden Sie sich gerne per E-Mail an ensenyament@ieb.caib.es. Vielleicht sehen wir uns dann schon ab Februar und die „Ausrede“, es gibt keine Kurse zu passablen Zeiten, verschwindet endgültig aus meinem Kopf.

ANDERE KURSZEITEN FÜR VOLLZEITARBEITER IM TEST: Die beiden von der Escuela Oficial de Idiomas (EOI) organisierten A1-Katalanisch-Kurse finden montags und mittwochs von 16.45 bis 19 Uhr oder dienstags und donnerstags von 19 bis 21.15 Uhr im Institut d’educació secundària (IES) Arxiduc in Palma statt. Schüler müssen mindestens 35 Prozent der Zeit anwesend sein, heißt: Theoretisch kann man auch nur an einem der beiden Tage kommen. Der nächste von der UIB auf dem Campus angebotene A1-Kurs ist dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Mindestanwesenheit liegt bei 80 Prozent. Die Kurse von Palmaeduca sind letztlich die vom IEB. In den Stadtteilzentren (casals de barri) und bei PalmaActiva gibt es derzeit keine. Teils gibt es auch in örtlichen Kulturzentren oder Bibliotheken Katalanisch-Kurse. Ansonsten bleiben nur die privaten Anbieter. Weitere Infos: hier.

DAS WIRD ZUR DIESJÄHRIGEN DIADA DE MALLORCA ALLES GEBOTEN: Rund um den 12. September feiert sich die Insel wieder selbst, neben ihrer Sprache auch ihre Traditionen. An dem vom Inselrat ausgerufenen „Feiertag“ wird sowohl dem Sieg des katalanischen Erobererkönigs Jaume I. über die Mauren im Jahr 1229 gedacht als auch der Erklärung der Sonderrechte 1276. In diesem Jahr wird besonders an den 100. Jahrestag der Uraufführung der vertonten Version des Gedichts „La Balanguera“, der inoffiziellen Insel-Hymne, gedacht. Infos zum Programm: hier. Ein gesetzlicher Feiertag ist der 12. September nicht.

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