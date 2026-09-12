Boot mieten auf Mallorca: Führerschein wird ab 1. Oktober Pflicht

Montagvormittag, ein Bootsverleih an der Playa de Palma. Ein Pärchen aus Köln steht mit Sonnencreme eingeschmiert am Steg – die gepackte Kühltasche sowie die Bluetooth-Box sind mit von der Partie. Das Boot haben sie unkompliziert über eines der zahlreichen Portale online gebucht. Der Verleiher drückt ihnen die Zündschlüssel für das weiße offene Sportboot in die Hand. Kein Führerschein, kein Kurs, keine Fragen. Stattdessen fünf Minuten Einweisung: Gashebel hier, Notausschalter da und schon kann es losgehen aufs offene Meer. Für viele Touristen auf Mallorca gehört die entspannte Bootsfahrt mit einem gemieteten Kleinboot zum festen Urlaubsprogramm. Doch damit ist bald Schluss. Denn ab dem 1. Oktober braucht spanienweit jeder, der ein Boot mieten und selbst steuern will, einen Bootsführerschein.

Im Urlaub in Küstennähe über die Wellen zu cruisen ist für viele Urlauber ein Traum. / Mistralnautic

Was sich genau ändert

Die neue Regelung ist ziemlich trocken formuliert: Der spanische königliche Erlass „Real Decreto 1188/2025 vom 26. Dezember 2025, veröffentlicht im Staatsanzeiger BOE am 30. Dezember 2025“ ändert Artikel 10 des bisherigen Erlasses 875/2014 über Bootsführerscheine in der Freizeitschifffahrt. Bislang durften kleine Motorboote – bis fünf Meter Länge und 15 PS Motorleistung – auch ohne jede Lizenz gefahren werden, tagsüber und innerhalb von zwei Seemeilen von einem Hafen oder Ankerplatz. Genau diese Ausnahme war die rechtliche Grundlage für das gesamte Geschäft mit den barcos sin licencia, wie man die führerscheinfreien Boote nennt. Das spanische Verkehrsministerium begründet die Verschärfung mit der steigenden Zahl von Unfällen mit gemieteten Booten, deren Steuerleute keine nautische Ausbildung hatten – besonders in touristischen Hochburgen wie den Balearen.

In sechs Stunden zum Schein

„Das ist schon richtig so. Letztendlich kann man auch keinen Mietwagen ohne Führerschein leihen und sich am Straßenverkehr beteiligen“, findet Frank Ottonelli von Boat Charter Can Pastilla. Der gebürtige Franzose verleiht bereits seit 15 Jahren unfallfrei Boote mit und ohne Lizenzen und ärgert sich immer wieder darüber, wie wenig Verantwortung andere Verleiher übernehmen: „Ich erkläre jedem meiner Kunden eine halbe Stunde lang, was alles zu beachten ist – auch wenn sie bereits Stammkunden sind.“ Ottonellis Ansicht nach wird die Pflicht für die licencia de navegación zum Leihen von Booten aber nicht viel auf dem Meer verändern. „Selbst wenn die Leute jetzt so was wie einen Vespa-Führerschein fürs Wasser machen, bleibt das Problem dasselbe: Die Leute haben zu wenig Praxiserfahrung und zu wenig Stunden auf dem Meer.“

Der umgangssprachlich noch immer als „Titulín“ bezeichnete einfachste spanische Bootsführerschein kann bereits mit einer sechsstündigen Ausbildung erworben werden: zwei Stunden Theorie, vier Stunden praktische Fahrübungen – ganz ohne Prüfung. Jeder, der den Kurs belegt, erhält noch am selben Tag die Lizenz. „Das ist reine Geldmacherei. Ich habe oft genug gesehen, dass im Praxisteil der Ausbilder am Steuer sitzt, während die Schüler zugucken. Davon wissen sie aber nicht, wie sie sich bei einer Zwei-Meter-Welle verhalten müssen“, erzählt Ottonelli. Besonders bei dem etwas problematischen Ein- und Ausparkmanöver im Hafen würden die Bootsbesitzer lieber selber fahren, um ihr Boot nicht unnötig zu gefährden. „Letztendlich kommt es sowieso auf die Persönlichkeit an. Manche Leute glauben, alles sei erlaubt – da macht ein Führerschein keinen Unterschied“, sagt er.

Entspannt mit der Familie einige Stunden auf dem Meer - das ging mit Booten bis zu 5 Metern bisher auch ohne Führerschein. / Sam Boat

Mehr Umsicht und Durchblick

Auch Matthias Ebert von Yates Mallorca begrüßt die Einführung der Führerscheinpflicht auf dem spanischen Meer: „Es ist gut, wenn die Leute sich erst etwas mit den Basics der Seefahrt beschäftigen müssen, bevor sie hinausfahren. Dann können sie an den Verleiher auch viel präzisere Fragen stellen, wie beispielsweise: „Wo ist die Lenzpumpe, wenn ich Wasser aus dem Boot herauspumpen muss?“ sagt der Yachtberater und Vercharterer größerer Boote. Zu seinen Vertragsbedingungen gehören ein deutscher Sportbootführerschein See und 300 Seemeilen Erfahrung. Sowohl Verleiher als auch Mieter sollten sich bewusst machen, dass mehr Wissen über die Seefahrt ein Vorteil für beide Seiten sei.

Residenten machen den "Titulín"

Die offizielle Bezeichnung für den"Titulín" ist heutzutage die licencia de navegación, die das alte Dokument im Jahr 2014 abgelöst hat. Wer als Resident in Spanien lebt und über 16 Jahre alt ist, kann auf Mallorca an folgenden Schulen (Auswahl) diesen spanischen Bootsführerschein an einem Tag erwerben:

escuelanavega.com (75 Euro);

academianauticamallorca.com (95 Euro);

go.tempestalia.com (99 Euro);

escueladelmar.net (148 Euro)

Noch mal schnell ohne aufs Wasser

Oder doch noch vor dem 1. Oktober unkompliziert übers Meer schippern? Hier eine kleine Auswahl von Anbietern, wo das geht:

clickandboat.com

samboat.es

boatcharter-canpastilla.com

mistralnautic.com

nautal.com

boleor.com

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Eine persönliche Anmerkung der Autorin: Ich finde es schade, dass der unkomplizierte Zugang zum Meer nun wegfällt. Auch ich habe mit meiner Familie bereits Kleinboote ohne Führerschein gemietet und dabei immer gute Erfahrungen gemacht. Andererseits ist es verständlich, dass versucht wird, ein Minimum an Basiskenntnissen und Verhaltensregeln auf dem Meer zu verlangen. Ich melde mich dann wohl demnächst zu einem Boost-Führerscheinkurs an.

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