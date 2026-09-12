Zum weinenden Wald: Leichte Wanderung von Campanet zu den Fonts Ufanes

Campanet ist nicht das autofreundlichste Dorf der Insel – enge Gassen, kaum Parkplätze –, aber hat sich wie wenige andere den ursprünglichen Charakter erhalten. Daher lohnt es sich, etwas außerhalb zu parken und zum Start ein paar Hundert Meter Dorfatmosphäre mitzunehmen. Der erste Teil dieser Wanderung verläuft über Asphalt und bietet nach Verlassen des Siedlungskerns schöne Ausblicke auf Campanet, speziell wenn es am frühen Morgen in die Sonne blinzelt.

Hier atmet man den markant ländlichen Charakter der Gemeinde, der sich auch im Namen widerspiegelt: Obwohl das zentrale Symbol des Gemeindewappens eine Glocke ist, stammt der Name nicht vom spanischen/katalanischen campana, sondern von einem lateinisch-arabischen Mischwort, das so viel bedeutet wie „Häuserhaufen“ – oder eleganter gesagt: eine kleine Siedlung.

Urig-schön: Campanet in der Morgensonne. / Thomas Fitzner

Vorbei an einem schönen Gehöft mit einem riesigen safareig (offenen Wasserspeicher) geht es zunächst Richtung Höhlen. Entdeckt wurden sie 1945 von einem Bauern namens Tomeu Palou. Im Auftrag des Gutsherrn war er auf Wassersuche und entdeckte ein Loch im Boden, aus dem kalte Luft strömte. Er warf einen Stein hinein und musste ein Weilchen warten, bis endlich der Aufschlag heraufhallte. Im Kopf des Grundbesitzer mischte sich der Klang des aufschlagenden Steines mit dem Klingeln einer Registrierkasse, und drei Jahre später waren die Höhlen zum Besuch hergerichtet, mit einem Zugangstunnel, einem zementierten Spazierweg und einer Gilde uniformierter Führer, die tagtäglich mehrfach die bekannte Story von den Stalaktiten und Stalagmiten zum Besten gaben.

Die Coves de Campanet sind so etwas wie die kleine Schwester der großen unterirdischen Tourismusattraktionen (Coves del Drach, Coves d’Artà), aber definitiv einen Besuch wert. Nicht nur wegen der Stalaktiten: Unsere Gastronomie-Expertin Martina Zender hat das am Höhleneingang gelegene Restaurant Ses Coves für seine Fleisch-Spezialitäten gelobt (siehe MZ 1.368 vom 23. Juli). Es ist also definitiv mehr als eine Besucher-Futterstelle.

Wir Wanderer aber lassen die Höhle rechts liegen und werfen einen Blick auf die Kapelle Sant Miquel, über die man sich eine wunderbar traurige Geschichte erzählt: 1871 kam eine junge Frau namens Elisabet Pons auf tragische Weise ums Leben, als bei der Ostermesse in der Kirche Bauteile derselben abbrachen und auf sie niederstürzten. Der Verlobte der Verschütteten, ein Campanetero namens Macià, überwand den Verlust nicht und brachte sich ein Jahr nach der Tragödie um. Den Kirchengesetzen zufolge konnte er deshalb nicht auf dem Friedhof beerdigt werden, sondern wurde außerhalb verscharrt. Doch siehe da: An jedem Allerseelen-Tag lag eine Rose auf dem Grabstein der Schönen, und man munkelt allenthalben, es sei der Geist des traurigen Macià.

Nervig für Autofahrer: downtown Campanet. / Thomas Fitzner

Die Coves de Campanet sind so etwas wie die kleine Schwester der großen unterirdischen Tourismusattraktionen (Coves del Drach, Coves d’Artà), aber definitiv einen Besuch wert. Nicht nur wegen der Stalaktiten: Unsere Gastronomie-Expertin Martina Zender hat das am Höhleneingang gelegene Restaurant Ses Coves für seine Fleisch-Spezialitäten gelobt (siehe MZ 1.368 vom 23. Juli). Es ist also definitiv mehr als eine Besucher-Futterstelle.

Wir Wanderer aber lassen die Höhle rechts liegen und werfen einen Blick auf die Kapelle Sant Miquel, über die man sich eine wunderbar traurige Geschichte erzählt: 1871 kam eine junge Frau namens Elisabet Pons auf tragische Weise ums Leben, als bei der Ostermesse in der Kirche Bauteile derselben abbrachen und auf sie niederstürzten. Der Verlobte der Verschütteten, ein Campanetero namens Macià, überwand den Verlust nicht und brachte sich ein Jahr nach der Tragödie um. Den Kirchengesetzen zufolge konnte er deshalb nicht auf dem Friedhof beerdigt werden, sondern wurde außerhalb verscharrt. Doch siehe da: An jedem Allerseelen-Tag lag eine Rose auf dem Grabstein der Schönen, und man munkelt allenthalben, es sei der Geist des traurigen Macià.

Wenn man den Poesie-Turbo anwürfe, könnte man spekulieren, das Phänomen der Fonts Ufanes sei die Erde selbst, die das Drama bis heute beweint. Denn der inselweit bekannte Wald verwandelt sich nach starken Regenfällen in eine Flächenquelle, das heißt: Es sprudelt im ganzen Wald aus dem Boden. Das seltene Glucker-Spektakel, das einer geologischen Laune geschuldet ist, zieht Besucher der ganzen Insel an. Womit wir wieder bei den Parkplätzen sind: Die hier beschriebene Wanderung eignet sich bestens für einen Sprudel-Tag, wenn man rings um das Naturschutzgebiet eh keinen Parkplatz findet. Dann lässt man das Auto in weiter Entfernung stehen, durchquert das malerische Dorf und gönnt sich diese idyllische Rundwanderung, obwohl man natürlich einige Strecken mit Massen genervter Autofahrer teilen muss.

Jedenfalls: Der Wald, durch den wir nach dem Besuch der traurigsten Kapelle der Insel eine Runde ziehen, ist auch ohne Quellenaktivität idyllisch und bietet zahlreiche Varianten, diese angenehme Wanderung zu erweitern.

Nach der Rückkehr empfiehlt sich ein Boxenstopp in einem Café am Hauptplatz. Fazit: Eine leichte, entspannende Wanderung ohne große Höhenunterschiede und zumindest stellenweise mit Mallorca-wie-es-früher-war-Feeling.

Die Wanderroute ab und bis Campanet. / Wikiloc

Anfahrt: Von Palma aus bis zur Abfahrt Búger/Campanet. Bei einem zentralen öffentlichen Parkplatz kann man sein Glück probieren, allerdings geringe Kapazität. Am besten vom Zentrum entfernt parken.

Tourencharakter: Einfache Wanderung mit Dorf und Land und Wald. Streckenweise Schatten.

Tipps: Keine speziellen Wanderschuhe erforderlich. Wenn die Inselmedien verkünden, dass die Flächenquellen der Fonts Ufanes sprudeln, bietet sich die Wanderung durchaus an, um dieses auf wenige Tage im Jahr beschränkte Naturereignis zu erleben.