„A-efe-Dé“: So spricht man auf Spanisch über deutsche Politik

¿Qué ha pasado en Alemania? (Was ist denn da in Deutschland passiert?) So beginnen oft die Gespräche zwischen Insulanern und deutschen Mallorca-Residenten, wenn es Nachrichten aus der Heimat in die spanischen Medien schaffen. Dieser Tage ist dann wahrscheinlich der Wahlsieg der Af D (la victoria electoral de la A-efe-Dé) im Bundesland (el estado federado) Sachsen-Anhalt (Sajonia-Anhalt) gemeint. Ob Sie nun dazu etwas Schlaues sagen oder lieber auf ein anderes Thema ablenken wollen – in jedem Fall brauchen Sie ein paar passende Vokabeln und Floskeln.

Wenn der Vergleich hinkt

Wahrscheinlich ist es der richtige Anlass, die Wendung salvando las distancias zu lernen und anzuwenden. Sie ließe sich wörtlich etwa mit „abgesehen von den Abständen“ übersetzen und kommt immer zum Einsatz, wenn man einen Vergleich anbringen möchte, von dem man vorher klarstellen will, dass er nicht hundertprozentig zutrifft. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen: „Es ist vielleicht kein guter Vergleich, aber …“, „Man kann das nicht eins zu eins vergleichen, aber …“ oder „Der Vergleich hinkt natürlich, aber …“

So lässt sich Sachsen-Anhalt erklären

Angewandt auf unser Thema, klingt das dann so: Sajonia-Anhalt es uno de los dieciséis estados federados de Alemania y, salvando las distancias, los estados federados se pueden comparar con las comunidades autónomas en España. (Sachsen-Anhalt ist eines von 16 Bundesländern in Deutschland und – abgesehen von den Unterschieden – lassen sich die Bundesländern mit den spanischen Autonomen Gemeinschaften vergleichen.) Wer sich noch etwas weiter aus dem Fenster wagen möchte sagt: Salvando las distancias, es como si Vox ganase las elecciones en Baleares, y se quedase a un pelo de gobernar con mayoría absoluta. (Auch wenn sich das nicht so vergleichen lässt, wäre es so, als ob Vox die Wahlen auf den Balearen gewönne und gerade so eben nicht mit absoluter Mehrheit regieren könnte.)

Deutschland ist nicht Spanien

Wenn Sie den Sinn von salvando las distancias ausführen wollen, fügen Sie hinzu: Obviamente España no es Alemania (Natürlich ist Spanien nicht Deutschland) … Vox no es la AfD (Vox ist nicht die AfD) … y las Islas Baleares no son Sajonia-Anhalt (und die Balearischen Inseln sind nicht Sachsen-Anhalt.)

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