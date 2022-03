Unerwartete Verstärkung aus Spanien für den ukrainischen Widerstand gegen den durch Russland angezettelten Krieg: Der Bürgermeister von Agolada in Galicien, Luis Calvo, hat dem ukrainischen Botschafter in Spanien, Serhiy Pohorelzew, einen Brief geschickt. Darin erklären sich er und sein Stellvertreter, Óscar Val, bereit, "Ihnen voll und ganz zur Verfügung zu stehen, um gegen die unterdrückerischen russischen Kräfte zu kämpfen", insofern die Behörden des osteuropäischen Landes es für angebracht hielten. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Faro de Vigo".

Humanitäre Hilfe

In dem kurzen Schreiben, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, bieten die beiden Volksvertreter an, Ukrainer aufzunehmen, die gezwungen sind, das Land zu verlassen, sowie "alle humanitäre Hilfe, die sie brauchen." Das Schreiben beginnt mit der "absoluten Ablehnung" der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Invasion und endet mit dem Angebot der "aufrichtigen Unterstützung und Zusammenarbeit" des Gemeinderates von Agolada. Die Gemeinde befindet sich in der Provinz Pontevedra und hat rund 2.200 Einwohner.

Tag des Wahlsiegs als lokalen Feiertag einführen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bürgermeister von Agolada mit Themen Schlagzeilen macht, die über die üblichen Kontroversen in einer kleinen Gemeinde hinausgehen: So musste Calvo seine Idee aufgeben, den Tag seines Wahlsieges als lokalen Feiertag einzuführen.

Der Politiker war 2019 als Spitzenkandidat seiner Partei "Anticorrupción y justicia" (Antikorruption und Gerechtigkeit) mit absoluter Mehrheit gewählt worden und hatte die jahrelange politische Vorherrschaft der konservativen PP beendet. Zu seinen Wahlversprechen gehörte unter anderem, die Gemeinde in "eine kleine Schweiz" zu verwandeln. Der Hauptwirtschaftssektor in der Agolada ist die Viehzucht. Calvo selbst hatte Medienberichten zufolge 24 Jahre in der Schweiz gelebt. /pss