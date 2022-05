Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Wissenschaftler auf der Suche nach dem Ursprung des Virus. Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass die Pandemie auf einem Markt im chinesischen Wuhan ihren Anfang nahm, glauben einige nach wie vor an die äußerst unwahrscheinliche Hypothese vom Laborunfall. Wasser auf ihre Mühlen dürfte die Behauptung sein, der Oberste Gerichtshof in Spanien habe verkündet, dass Covid-19 nachweislich eine Biowaffe mit Patent ist - und kein Virus. So wird es etwa in einem Beitrag bei Facebook behauptet. Doch stimmt das wirklich?

Bewertung Der Oberste Gerichtshof in Madrid hat sich zu keinem Zeitpunkt entsprechend geäußert. Eine Sprecherin dementierte die Behauptungen. Covid-19 ist eine durch ein Virus ausgelöste Infektionskrankheit und keine patentierte Biowaffe. Fakten Ähnlich wie in vielen anderen Ländern musste sich auch der Oberste Gerichtshof im Königreich Spanien mit Themen rund um Corona auseinandersetzen. Hierzulande schaffte es etwa eine Entscheidung aus dem Sommer 2021 in die Nachrichten: Das Tribunal Supremo hatte da unter anderem die auf den Balearen verhängte Sperrstunde gekippt. Dass Covid-19 eine patentierte Biowaffe ist, hat das Gericht aber nie behauptet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Meldung, die in den sozialen Netzwerken kursiert, ist frei erfunden. Hätte sich tatsächlich wie behauptet geäußert, dann hätte das höchstwahrscheinlich ein großes Medienecho ausgelöst. Doch entsprechende Suchen nach einer derartigen Berichterstattung laufen ins Leere. Auch auf den Seiten der Gerichte lassen sich Begriffe wie «arma biológica» (dt. "Biowaffe") nicht finden. Stattdessen finden sich Hinweise darauf, dass die Falschbehauptung in anderen Ländern bereits zuvor verbreitet wurde. Ein entsprechender Faktencheck wurde von der Organisation Politifact im November 2021 veröffentlicht. Auch dieser kommt zum Ergebnis: "Nein, das Virus, das Covid-19 verursacht, ist keine patentierte Biowaffe."