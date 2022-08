Eine britische Urlauberin hat an der Küste der Kanareninsel Lanzarote die Asche eines Freundes verstreut. Dabei handelt es sich um die sterblichen Überreste des Serienmörders Peter Sutcliffe, der als "Yorkshire Ripper" in den 70er-Jahren sein Unwesen trieb. Das berichten übereinstimmend mehrere britische Medien.

Sutcliffe ermordete ab 1975 dreizehn Frauen, die meisten von ihnen Sexarbeiterinnen. In sieben weiteren Fällen wird ihm versuchter Mord vorgeworfen. Sutcliffe wurde 1981 zu lebenslanger Haft verurteilt. Im November 2020 starb er an einer Corona-Infektion im Alter von 74 Jahren. Eine Behandlung hatte er abgelehnt.

"Asche an einem schönen, sonnigen Ort verstreuen"

"Ich habe Peter versprochen, seine Asche an einem schönen, sonnigen Ort zu verstreuen, wenn ich verreise", erklärte die Frau, die den letzten Wunsch des Mörders in der Nähe des Badestrandes Playa de los Pocillos erfüllte, gegenüber der Zeitung "The Sun". Sie hatte Sutcliffe regelmäßig im Gefängnis besucht und eine Freundschaft zu ihm aufgebaut. Sie bat darum, dass ihre Identität nicht preisgegeben wird.

"Ich weiß, dass die Leute das entsetzlich finden, aber was mich betrifft, habe ich die Wünsche eines alten, sterbenden Mannes erfüllt. Er wollte an einem besseren, glücklicheren Ort sein", fügte sie hinzu.

Die Geschichte von Sutcliffes Verbrechen wird in vier Episoden der Netflix-Dokumentarserie "The Ripper" (2020) erzählt. /pss