Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska gerät wegen des Todes von mindestens 23 Migranten am Grenzzaun der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla im Juni unter Druck. Am 24. Juni hatten mehrere Hundert Migranten vor allem aus dem Sudan versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla zu überwinden, um so in die EU zu gelangen. Marokkanische Sicherheitskräfte gingen brutal gegen die jungen Männer vor, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.

Mehr zum Thema Aktivisten protestieren in Palma de Mallorca wegen des "Massakers" vor Melilla