US-Präsident Joe Biden will Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez im Mai im Weißen Haus empfangen. Mit dem Besuch sollen die historischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien vertieft werden, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch sagte. Geplante Themen in dem gemeinsamen Gespräch zwischen Biden und Sanchez seien die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine sowie das Verteidigungsbündnis Nato und die transatlantische Sicherheit.

Auch die turnusmäßige Übernahme Spaniens der EU-Ratspräsidentschaft im Juli stehe auf der Agenda. Dabei wolle Biden mit Sánchez unter anderem über den Klimawandel und die Zusammenarbeit mit Lateinamerika und der Karibik sprechen. Der Besuch ist dem Weißen Haus zufolge für den 12. Mai angesetzt.