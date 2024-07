Die Aufarbeitung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien rund um das illegale Referendum im Oktober 2017 ist seit Jahren ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen der spanischen Regierung und Teilen der Justiz. Die Linkskoalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez will einen Schlussstrich unter die Strafverfolgung aller Beteiligten an der Volksbefragung, der Unabhängigkeitserklärung und der großen Unruhen ziehen. Dafür wurden verurteilte Separatistenführer begnadigt, vor Kurzem folgte die Verabschiedung eines heftig umstrittenen Amnestiegesetzes.

Die Amnestie wegen Gesetzesverletzungen im Zuge des sogenannten procés wurde bereits auf zahlreiche Personen angewandt, darunter vor allem Polizisten. Doch einige Richter suchen nach Lücken mit dem Ziel, die Anführer der Separatisten weiter strafrechtlich verfolgen zu können. Hinzu kommt die Anschuldigung wegen Terrorismus unter anderem gegen den früheren katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont, der sich nach dem Referendum vor der Justiz nach Belgien abgesetzt hatte. Dieser Tage konnte er einen Zwischenerfolg verbuchen. Der für diesen Fall zuständige Richter am Spanischen Gerichtshof, Manuel García-Castellón, stellte das Verfahren ein, nachdem das Tribunal Formfehler bei der Verlängerung der Ermittlungen beanstandet hatte.

Von den Unruhen zum Terrorismus

Doch auch der Inhalt der Anschuldigung galt vielen Juristen von Beginn an als dünn gestrickt. Puigdemont und andere sollen hinter der Bewegung Tsunami Democràtic gesteckt haben. Diese rief zu Protesten auf, von denen manche in schweren Unruhen endeten. Bei der Belagerung des Flughafens von Barcelona durch Tausende Demonstranten starb ein französischer Tourist an Herzversagen. Für Richter García-Castellón ein klares Indiz für Terrorismus mit tödlichen Folgen.

Joaquín Aguirre, Richter in Barcelona, geht wiederum einem anderen Verdacht nach. Dabei geht es um Kontakte des Umfelds von Puigdemont zur russischen Regierung vor dem Referendum. Das Regime von Wladimir Putin soll die Separatisten unterstützt haben, um Spanien und damit Europa zu schädigen. Diesen Verdacht beweisen kann Aguirre, der über das Thema ein sehr ungewöhnliches Interview in den ARD-„Tagesthemen“ gab, bis heute kaum. Um das Verfahren über das nahe Ende der Frist zu verlängern, gab er den Fall an den Obersten Gerichtshof weiter, und das unmittelbar nach der Einstellung der umstrittenen Untersuchungen wegen Terrorismus.

Separatismus zur persönlichen Bereicherung

Schließlich zweifelt der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo), einen entscheidenden Aspekt des Amnestiegesetzes an. Zwar fallen die Delikte der Veruntreuung unter die Maßnahme, es gilt jedoch eine Ausnahme für Fälle der „persönlichen Bereicherung“. Die katalanischen Separatisten von Junts, die Partei Puigdemonts, und des damaligen Koalitionspartners von der Republikanischen Linken ERC nutzten für die Ausrichtung des Referendums in Hunderten Wahllokalen und zu Propagandazwecken öffentliche Gelder aus dem Haushalt ihrer Regierung.

Da diese Art der Veruntreuung dem politischen Ziel der Separatisten diente, fällt es unter die Amnestie. Doch die Richter des Tribunal Supremo überraschten vor einigen Tagen mit einer eigenwilligen Interpretation: Hätten die Politiker den Unabhängigkeitsprozess nicht mit Steuergeldern finanziert, hätten sie dafür ja mit ihrem Privatvermögen zahlen müssen. Somit habe die Veruntreuung ihr persönliches Vermögen begünstigt, so die These. Puigdemont und weitere Mitstreiter könnten daher nicht in den Genuss der Amnestie wegen Veruntreuung kommen.

Finanzieller Schaden für die EU

Ebenso weit hergeholt scheint das Argument der Richter, dass der procés auch der Europäischen Union finanziellen Schaden hätte zufügen können. Denn im hypothetischen Fall einer Abspaltung Kataloniens hätte Restspanien schließlich niedrigere Beiträge an Brüssel gezahlt. Die spanische Regierung kritisierte die Auslegung des Obersten Gerichtshofs aufs Schärfste und will die Sache vor das Verfassungsgericht bringen.

Puigdemont muss trotz des Inkrafttretens der Amnestie weiter fürchten, bei einer Rückkehr nach Spanien festgenommen zu werden, solange einige Fragen noch offen sind. Der Separatistenführer will dieses Risiko nach eigenen Worten eingehen, um der Abstimmung zur Amtseinführung des neuen Ministerpräsidenten im Parlament von Barcelona beizuwohnen. Er selbst stellt sich zur Wahl, doch die separatistischen Parteien verpassten beim Urnengang im Mai erstmals eine absolute Mehrheit. Derzeit laufen intensive Gespräche zwischen den Separatisten von ERC und den katalanischen Sozialisten für ein Linksbündnis. Sollte bis zum 25. August niemand eine Mehrheit erhalten, käme es am 13. Oktober in Katalonien zu Neuwahlen.

