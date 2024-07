Kein erholsamer Sommer: So steht Spaniens Linksregierung derzeit da

Die letzte Sitzung im spanischen Unterhaus vor der langen Sommerpause war ein Großkampftag, an dem gleich mehrere wichtige Projekte zur Abstimmung kamen. Die Debatte am Dienstag (23.7.) fand bezeichnenderweise genau ein Jahr nach den Parlamentswahlen statt und zeigte den prekären Zustand der spanischen Politik in diesen Zeiten, vor allem die Schwäche der Minderheitskoalition aus Sozialisten (PSOE) und Linksbündnis Sumar. Die Regierung erlitt zwei empfindliche Niederlagen bei Abstimmungen, zum neuen Haushalt und zur Reform des Migrationsgesetzes.

Das Kabinett hatte vergangene Woche die Ausgabenobergrenze und die mittelfristige Prognose verabschiedet, Grundbedingungen für den Haushaltsplan 2025. Für das laufende Jahr war der Haushalt von 2023 bereits verlängert worden, mangels Mehrheit im Parlament. Am Dienstag scheiterte der neue Plan an den Gegenstimmen der konservativen Volkspartei (PP), der rechtspopulistischen Vox und den bürgerlichen katalanischen Separatisten von Junts. Finanzministerin María Jesús Montero hatte in ihrer Planung einen größeren finanziellen Spielraum für die Regionen und Gemeinden vorgesehen. Doch Junts ging das nicht weit genug – die Separatisten klagen über die Unterfinanzierung Kataloniens.

Puigdemont als Strippenzieher

Die Linksregierung vermutet hinter dem Veto von Junts andere Beweggründe. Die Partei des früheren katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont, der weiterhin im selbst erwählten Exil in Belgien weilt, will ein Abkommen zwischen den Sozialisten und der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) torpedieren. Spanien-Premier Pedro Sánchez traf am Mittwoch (24.7.) den geschäftsführenden Regierungschef Kataloniens, Pere Aragonès von ERC, in Barcelona. Sánchez will die linken Separatisten dafür gewinnen, dass sie die Wahl des Sozialisten Salvador Illa, der die Regionalwahl im Mai ohne absolute Mehrheit gewann, zum neuen Ministerpräsidenten ermöglichen. Junts will das verhindern. Die Ablehnung der Haushaltsplanung gilt daher als Warnschuss an Sánchez. Er zeigt, wie sehr die Minderheitsregierung auf die Stimmen der sieben nationalen Abgeordneten der Partei von Puigdemont angewiesen ist.

Streit um minderjährige Migranten

Wie bei der Finanzplanung stimmte Junts auch bei einem anderen Thema mit PP und Vox. Mit einer Reform des Migrationsgesetzes wollte die Regierung minderjährige Personen, die auf illegalem Weg nach Spanien kommen, mit einem klaren Schlüssel auf die Regionen aufteilen. Grund ist die Situation auf den Kanaren, dem Ziel lebensgefährlicher Überfahrten von Afrika. Mit rund 6.000 minderjährigen Migranten platzen die Aufnahmekapazitäten aus allen Nähten. Doch sperrt sich Vox gegen die Verteilung der Jugendlichen auf andere Regionen und brach deswegen sogar die Koalitionsregierungen mit der PP in mehreren Regionen. Die PP verweigerte der Reform dennoch die Zustimmung, da die Regierung nicht auf Änderungswünsche eingegangen war. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo erntete Kritik mit seiner Erklärung, die kaum vom Diskurs von Vox abwich und Migranten pauschal kriminalisiert. „Ja zur Solidarität, aber auch Ja zur Sicherheit, für die, die kommen, aber auch für die Menschen hier. Die Spanier haben ein Recht, unbesorgt auf die Straße zu gehen.“

Alberto Núñez Feijóo. / KIKO HUESCA/EFE

Themen mit Konsens

Die wackelige parlamentarische Mehrheit aus mehreren Parteien, welche Sánchez zur Macht verholfen hatte, hielt am Dienstag dagegen bei den weiteren Abstimmungen. So wurden die Hilfen wegen des Preisanstiegs durch den Ukraine-Krieg verlängert, darunter die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die nun auch für Olivenöl gilt. Ein Gesetz zur Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft wurde ebenso verabschiedet wie eine arbeitsrechtliche Verbesserung für Feuerwehrleute und Forstverwalter.

Trotz des scharfen Schlagabtauschs verabschiedeten PP und PSOE eine Reform der Besetzung des höchsten Verwaltungsorgans der Justiz, dem CGPJ. Vor Kurzem hatten sich die beiden Parteien auf eine Neubesetzung des Gremiums geeinigt, welche die Konservativen fünf Jahre lang blockiert hatten. Der CGPJ, der führende Posten in den Gerichten ernennt, soll demnach weniger politisch werden.

Sánchez als Zeuge zitiert

Die Politisierung der Justiz ist ein Thema, das dieser Tage die politische Agenda bestimmt. Ein Madrider Richter ermittelt gegen die Ehefrau des Premiers, Begoña Gómez, wegen mutmaßlicher Interessenkonflikte und Korruption. Sie soll im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten vom Status als First Lady profitiert und Geschäftspartner begünstigt haben. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf mögliche Delikte, zwei Untersuchungen der Polizei schließen dies aus. Richter Juan Carlos Peinado will den Regierungschef am 30. Juli in dessen Amtssitz als Zeugen vernehmen. Die Regierung spricht von juristischer Hexenjagd.

Die Regierung kann die Haushaltsplanung und das Migrationsgesetz nach der Sommerpause erneut vorlegen. Einfacher wird das Regieren im Herbst aber bestimmt nicht.

