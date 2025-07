Krasser Moment bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot verliert vor Badestrand die Kontrolle

Schockmoment für Hunderte Badegäste an der Playa de San Lorenzo im nordspanischen Asturien: Bei einer Flugshow der spanischen Luftwaffe hat der Pilot eines F18-Kampfjets am Sonntag (27.7.) kurzzeitig die Kontrolle über seinen Flieger verloren. In verschiedenen Social-Media-Videos ist zu sehen, wie die Maschine in hoher Geschwindigkeit auf den Strand zurast. In scheinbar letzter Sekunde gelingt es dem Piloten jedoch, eine Katastrophe zu verhindern. Er dreht über dem Strand ab und bringt sich selbst sowie die Badegäste in Sicherheit.

Das sagt die Luftwaffe

Nachdem zahlreiche User Aufnahmen vom heiklen Moment gepostet hatten, meldete sich die spanische Luftwaffe auf X zu Wort. Dort erklärte sie, der Pilot sei einem Vogelschwarm ausgewichen. Er habe alles richtig gemacht, um die Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten. „Unsere Piloten sind darauf trainiert, innerhalb von Millisekunden auf jede unvorhergesehene Situation zu reagieren. In diesem Fall handelte der Pilot mit vorbildlicher Schnelligkeit und Professionalität und verhinderte einen möglichen Zusammenstoß, ohne die Flugshow zu gefährden", heißt es in dem Post.

Die Veranstaltung fand am Strand von San Lorenzo in Gijón statt und stellte mit über 300.000 Zuschauern einen neuen Besucherrekord auf. Im Verlauf des Vormittags konnten die Anwesenden eine Vielzahl von Flugvorführungen und Kunststücken erleben – darunter Einsätze von Flugzeugen, Hubschraubern und Fallschirmspringern.