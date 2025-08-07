Warum in Spanien trotz des großen Potenzials der erneuerbaren Energien die Zweifel am Atomausstieg genährt werden

Die Atomkraft feiert in diesen turbulenten Zeiten vielerorts ein nicht erwartetes Comeback. In Großbritannien und Frankreich ist der Bau mehrerer neuer Kraftwerke geplant. In Deutschland bleibt es nach vorübergehenden Überlegungen von Bundeskanzler Friedrich Merz wohl beim Atomausstieg. In Spanien ist das Aus des Nuklearstroms eigentlich auch besiegelt. Doch kurz vor dem Aufbruch in die politischen Sommerferien im August öffnete sich ein kleiner Spalt in der Tür hinsichtlich einer möglichen Verlängerung der Laufzeiten. Die beiden großen Energieversorger Endesa und Iberdrola tauschten sich per Brief mit dem Ministerium für die Ökologische Wende von Sara Aagesen aus, einer von drei stellvertretenden Ministerpräsidentinnen.

Die Linksregierung des Sozialisten Pedro Sánchez hatte 2019 in Absprache mit den Stromversorgern das Abschalten der letzten Atommeiler im Lande zwischen 2027 und 2035 beschlossen. In Spanien gibt es noch fünf aktive Standorte mit sieben Reaktoren: Almaraz in der Extremadura und Ascó im katalanischen Tarragona mit je zwei Meilern, sowie Vandellós II, ebenfalls in Tarragona, Cofrentes in Valencia und Trillo in Guadalajara in Kastilien La Mancha. Die Atomkraft macht aktuell rund 20 Prozent der Stromerzeugung in Spanien aus.

Großer Konsens über eneuerbare Energien

In Spanien gab es im Grunde einen großen Konsens über den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, die bereits weit mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs decken. Mit seinen vielen Sonnenstunden und den weiten, beinahe unbewohnten Gegenden im Inland, die sich für Windmühlen eignen, bezeugen Experten Spanien enormes Potenzial als Produzent von Ökostrom, der auch über die Herstellung von grünem Wasserstoff zum Exportschlager werden könnte. Doch wie andernorts gibt es auch hierzulande Verfechter der Atomkraft aus wirtschaftlichen Überlegungen, wie auch Gegner der grünen Energien aus ideologischen Gründen, etwa die rechtspopulistische Vox.

Mit der Energiekrise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 brach die Debatte über längere Laufzeiten für die fünf AKWs aus. In Wirtschaftskreisen gewann die Idee an Gewicht und die konservative Volkspartei (PP) schrieb sich die Atomkraft auf die Fahnen. Der massive Blackout am 28. April, der die Iberische Halbinsel Stunden lang ohne Strom ließ, verschärfte die Diskussion über längere Laufzeiten. Die Regierung und einige Experten versichern zwar, dass mehr Atomkraft den Stromausfall nicht verhindert hätte. Die endgültigen Ergebnisse der Untersuchungen in die Störungen stehen noch aus. Aber die Verfechter von Nuklearenergie nutzen den „apagón“ und fordern, dass die Nuklearkraft auch über 2035 hinaus zum Strommix beitragen müsse. Stichwort Versorgungssicherheit.

Ein Briefwechsel

Wie die Zeitung El País letzte Woche berichtete, gab es schon im Juni einen Briefwechsel zwischen dem Ministerium von Aagesen und den Vorsitzenden der beiden großen Versorger Endesa und Iberdrola. Diese beiden Konzerne kontrollieren die sieben verbliebenen Atommeiler, wobei Naturgy und der portugiesische Versorger EDP ebenfalls Anteile halten. José Bogas, der CEO von Endesa, und Ignacio Galán, Vorsitzender von Iberdrola, schlugen der Regierung eine Verlängerung der AKWs vor. Voraussetzung ist jedoch, dass sie von diversen Steuern befreit werden, welche den Atomstrom gegenüber dem günstigeren Ökostrom benachteiligen. Die Regierung besteht dagegen darauf, dass auf keinen Fall die Verbraucher für die höheren Kosten der längeren Laufzeiten zur Kasse gebeten werden dürfen.

Das Ministerium von Aagesen sprach von einer „Absichtserklärung“ der Energiekonzerne. Am geplanten Atomausstieg hätte sich vorerst nichts geändert. Bogas gab sich bei der Vorlage der Halbjahreszahlen von Endesa vor den Analysten jedoch optimistisch. „Ich hoffe, dass wir bald ein Treffen haben, um diese Situation zu besprechen. Meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich, dass das Ende der Atomkraft aufgeschoben wird. Aber wir müssen abwarten“, erklärte der CEO.

Auch wenn Aagesen ein mögliches Treffen mit den Energieriesen nicht bestätigte, hat die Nachricht vom Briefwechsel beim linken Koalitionspartner Sumar für Verstimmung gesorgt. „Diese Debatte wurde in Spanien vor Jahren beendet und die Fristen für das Abschalten sind klar. Wir werden nicht zulassen, dass daran gerüttelt wird“, warnte Arbeitsministerin Yolanda Díaz von Sumar, ebenfalls Stellvertreterin von Ministerpräsident Sánchez. Andere linke Parteien, welche die Minderheitsregierung oft gestützt haben, wie Podemos und Bildu, wollen von längeren Laufzeiten ebenfalls nichts wissen.

Was machen die Katalanen?

Anders denken dagegen die katalanischen Separatisten von Junts und ERC, wie auch die baskischen Nationalisten des PNV. In Katalonien sind die drei Atommeiler in der Provinz Tarragona ein wichtiger Standortfaktor. Die katalanischen Wirtschaftsverbände sind für eine Verlängerung sowie auch der spanische Arbeitgeberdachverband CEOE. Junts und ERC könnten sich einen Aufschub des Endes der AKWs daher gut vorstellen. Selbst in der PSOE von Sánchez regt sich Widerstand. Die regionalen Bosse der Sozialisten in der Extremadura und Kastilien-La Mancha wehren sich gegen die Schließung der dortigen AKWs und das Ende der Arbeitsplätze.

Bei der PP und Vox pocht man seit längerem auf ein Beibehalten des Nuklearstroms. Ob Sánchez mit den Stimmen der Rechten und gegen den Willen seines Koalitionspartners Sumar eine Verlängerung der Laufzeiten durchboxen würde, ist politisch gesehen jedoch kaum denkbar.

