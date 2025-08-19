Mallorquinische Feuerwehrleute kommen bei Waldbränden auf dem Festland zu Hilfe

Einsatzkräfte der mallorquinischen Feuerwehr haben sich am Dienstagmorgen (19.8.) auf den Weg gemacht, um bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände auf dem spanischen Festland als Freiwillige zu helfen. Von Port d'Alcúdia aus setzte der Konvoi zunächst mit der Fähre nach Barcelona über, bevor es auf dem Landweg weiter nach León ging. Ziel ist die Stadt Ponferrada, unweit mehrerer großer Brandherde.

Nach Angaben der Feuerwehr von Palma und des Inselrats besteht das Kontingent aus sechs Feuerwehrleuten aus Palma mit drei Einsatzfahrzeugen sowie acht Kollegen der Feuerwehr des Inselrats von Mallorca mit zwei Geländewagen. Zum Einsatz kommen unter anderem auch ein schweres Löschfahrzeug für ländliches Gelände (Bomba Rural Pesada) sowie zwei Pick-ups für den Einsatz in unwegsamem Terrain.

Ergänzt wird die Gruppe durch Kräfte des Katastrophenschutzes, medizinisches Personal des Samu-061 sowie Feuerwehrleute des Inselrats von Menorca, Ibiza und Formentera. Insgesamt haben sich rund 50 Fachkräfte auf den Weg aufs Festland gemacht.

Eine Woche lang vor Ort

Die mallorquinischen Feuerwehrleute werden eine Woche lang vor Ort tätig sein und beim Eindämmen der Brände helfen.

Der Einsatz ist Teil des Hilfskontingents, das die balearische Generaldirektion für Notfälle nach einer dringenden Anfrage der Junta de Castilla y León, einer Region, die besonders von den Waldbränden betroffen ist, koordiniert hat. Damit wolle man sowohl der Solidarität zwischen den Regionen als auch der institutionellen Verantwortung gerecht werden – und gleichzeitig sicherstellen, dass die Einsatzbereitschaft auf den Balearen selbst jederzeit gewährleistet bleibt. /slr