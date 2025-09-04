Separatisten-Deal oder Rettung der Regionen? Neue Finanzpolitik spaltet das Land

Seit fast sieben Jahren lebt Carles Puigdemont im selbst erwählten Exil im belgischen Waterloo. Dem früheren Ministerpräsidenten von Katalonien droht wegen seiner Führungsrolle rund um das illegale Referendum und die Unabhängigkeitserklärung im Oktober 2017 bei Einreise in Spanien weiterhin die Verhaftung. Das Verfassungsgericht muss klären, ob die Amnestie für die Separatisten letztlich auch auf Puigdemont angewendet werden kann. Doch die politische Rehabilitierung des Katalanen hat bereits begonnen.

Am Dienstag (2.9.) reiste der gegenwärtige Regierungschef Kataloniens, der Sozialist Salvador Illa, nach Brüssel, wo er seinen Amtsvorgänger in der katalanischen Delegation zu einem vertraulichen Gespräch traf. Über den Inhalt wurde nichts bekannt, doch das Foto der beiden birgt eine Botschaft. Es soll eine Art „politische Amnestie“ für Puigdemont sein, beteuern Regierungskreise in Madrid.

Lage in Katalonien heute deutlich entspannter

Die Annäherung der Linksregierung von Pedro Sánchez von den Sozialisten (PSOE) an die Separatisten nach den Unruhen im Zuge des Referendums trägt Früchte. Die Lage in Katalonien ist heute deutlich entspannter als vor Jahren, und der Sozialist Illa konnte vergangenes Jahr die Separatisten in Barcelona an der Macht ablösen. Doch steckt hinter Gesten wie dem Treffen in Brüssel auch ein politisches Eigenbedürfnis von Sánchez. Die Minderheitsregierung ist im Parlament auf die Stimmen der Partei Puigdemonts Junts sowie der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) angewiesen. Opposition und Kritiker vermuten daher, dass Illa in Brüssel die Zustimmung für den anstehenden Haushaltsplan ebnen sollte.

Ein anderes Zugeständnis an die Katalanen spaltet dieser Tage die Lager und Regionen in Spanien. Das Kabinett verabschiedete bei seiner Sitzung am Dienstag den lange angekündigten Schuldenerlass für die Autonomen Regionen, mit Ausnahme des Baskenlandes und Navarra, die eine historisch bedingte eigene Finanzierung haben.

Regionen 83 Milliarden an Schulden abnehmen

Der Zentralstaat will den Regionen insgesamt 83 Milliarden an Schulden abnehmen. Das soll Spielräume für mehr Ausgaben, etwa im Sozialbereich schaffen, da die Regionalregierungen dann weniger Zinsen für ihre Verschuldung zahlen müssen, so das Argument von Spaniens Finanzministerin María Jesús Montero. Die Autonomen Gemeinschaften mussten sich durch die drastischen Kürzungen im Zuge der Finanzkrise einst hoch verschulden. Dieses Kriterium war nun die Grundlage für den Schuldenabschlag.

Tatsache ist jedoch, dass die Initiative auf ein Abkommen zwischen Sánchez und ERC von 2023 zurückgeht, als er den Separatisten im Gegenzug für deren Stimmen zu seiner Wiederwahl im Parlament einen großzügigen Erlass für das hoch verschuldete Katalonien versprach. Um keine Debatte aufkommen zu lassen, erklärten die Sozialisten damals umgehend, dass alle Regionen in den Genuss der Umschichtung von Schulden kommen würden.

Die PP-Regierungen wollen nicht mitmachen

Eigentlich plausibel, doch wollen die meisten nicht mitmachen. Die zehn von der konservativen Volkspartei PP regierten Regionen lehnen die Einladung aus Madrid ab. „Auch wenn (die Regionen) davon profitieren, können wir mit der Maßnahme nicht einverstanden sein“, erklärte der Geschäftsführer der PP, Miguel Ángel Tellado. „Der Erlass löst überhaupt nichts“, sagte er und sprach von „einer Zahlung an die Separatisten“.

Die Konservativen wittern hinter der Umschuldung ein vergiftetes Geschenk der Sozialisten, um die Provinzfürsten gegen die Parteizentrale in Madrid auszuspielen. Finanzministerin Montero verbirgt diese Taktik auch gar nicht. „Welche Familie in Spanien würde es ablehnen, wenn man ihr einen Erlass der Hypothek anbieten würde?“, fragte die erste Stellvertreterin von Sánchez am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

Am meisten würde Andalusien profitieren

Die Regionalchefs der PP bleiben aber beim Kurs der Parteispitze. Andalusiens Ministerpräsident Juan Manuel Moreno Bonilla sieht in dem Angebot ebenfalls „eine politische Operation von Pedro Sánchez, um an der Macht zu bleiben“. Dabei würde Andalusien in absoluten Zehlen mit fast 19 Milliarden Euro am meisten vom Schuldenerlass profitieren, mehr noch als das gescholtene Katalonien mit rund 17 Milliarden Euro. Valencia würde proportional am meisten bekommen, doch auch der dortige Regierungschef Carlos Mazón von der PP lehnt ab, trotz der enormen Herausforderungen des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe vom letzten Jahr.

Andere Konservative verhalten sich bewusst zweideutig und lehnen den Erlass nicht kategorisch ab, wie die PP in La Rioja oder Aragón.

Den Balearen winken 1,74 Milliarden Euro

Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, wich bei einer Pressekonferenz am Dienstag der direkten Frage aus, ob sie die 1,74 Milliarden Euro, um die die Inselregion erleichtert werden könnte, annehmen wolle. Sie schloss sich der allgemeinen Kritik ihrer Partei an und bezeichnete die Maßnahme als „Taschenspielertrick“ von Sánchez. Prohens bestand auf der seit Langem überfälligen Reform des Finanzierungssystems der Autonomen Gemeinschaften Spaniens, bei dem die Balearen aktuell den Kürzeren ziehen.

Die Überholung der Länderfinanzierung ist eine der großen Reformen, die in Spanien ausstehen. Die linke Minderheitsregierung will sich der Sache annehmen. Doch die katalanischen Separatisten haben Sánchez erneut eine Extrawurst entlockt und eine Zusage für weitreichendere Kompetenzen bei der Erhebung und Eintreibung von Steuern erhalten. Das schürt erneut den Unmut im Rest des Landes, auch bei sozialistischen Landeschefs wie Emiliano García-Page von Kastilien-La Mancha. Eine Mehrheit für eine Reform der Regionalfinanzierung zusammenzubekommen, scheint aktuell außer Reichweite.

Abonnieren, um zu lesen