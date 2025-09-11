Waffenembargo und Einreiseverbot: Wie Spanien Druck auf die israelische Regierung ausübt

Die spanische Linksregierung von Pedro Sánchez sieht sich als Vorreiter im Kampf gegen die dramatischen Menschenrechtsverletzungen im Gaza-Streifen. Schon vergangenes Jahr erkannte Madrid offiziell Palästina als Staat an, ein Schritt, dem sich mittlerweile viele Länder angeschlossen haben, darunter Frankreich. Sánchez ist nicht mehr allein. Am Mittwoch (10.9.) kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an die Handelsvereinbarungen im Partnerschaftsabkommen der Europäischen Union mit Israel und entsprechende Zahlungen auszusetzen. Diesen Schritt hatte Sánchez seit Monaten gefordert, doch in Brüssel bekam er anfangs lediglich Unterstützung seiner Parteifreundin Teresa Ribera, der Nummer zwei der EU-Kommission.

„Worauf wartet Europa noch?“, fragte sich der spanische Ministerpräsident während einer Fernsehansprache am Montag (8.9.), in der er mehrere Maßnahmen gegen die israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu ankündigte. Spanien wird demnächst ein totales Waffenembargo beschließen, nachdem sogar Bundeskanzler Friedrich Merz vor Kurzem ein teilweises Verbot von Lieferungen an Israel andeutete. Produkte aus israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten im Westjordanland dürfen in Spanien nicht mehr verkauft werden. Schiffen und Flugzeugen, die Waffen oder Treibstoff für die israelische Armee liefern, wird der Zwischenstopp in spanischen Häfen und Flughäfen verboten. Israel kann dieses Verbot mit der Hilfe seines engsten Verbündeten in Washington umgehen, da die USA Luft- und Marinestützpunkte an der andalusischen Atlantikküste betreiben.

Einreiseverbot für zwei Netanjahu-Minister

Schließlich wird zwei der radikalsten Mitglieder der Netanjahu-Regierung die Einreise nach Spanien untersagt, dem Finanzminister Bezalel Smotrich und dem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Die Antwort aus Jerusalem folgte umgehend. „Der Versuch der korrupten Regierung von Sánchez, die Aufmerksamkeit von ihren schweren Korruptionsfällen durch eine antisemitische und antiisraelische Kampagne abzulenken, ist offensichtlich“, schrieb der israelische Außenminister Gideon Sa'ar auf der Plattform X. Seine Regierung erwiderte mit dem Einreiseverbot für Spaniens Arbeitsministerin Yolanda Díaz und der Ministerin für Jugend, Sira Rego, deren Vater aus Palästina stammt.

Beide Politikerinnen gehören zum kleinen Koalitionspartner, dem Linksbündnis Sumar, das noch viel weitreichendere Schritte wie den Bruch der diplomatischen Beziehungen mit Israel fordert. So weit wollen die Sozialisten von Sánchez jedoch nicht gehen. Außenminister José Manuel Albares erklärte auf einem Treffen mit Auslandskorrespondenten, dass es seit Ende der Franco-Diktatur erst einmal vorgekommen ist, dass Spanien die Beziehungen brach. Das geschah 1980, als Sicherheitskräfte in Guatemala die spanische Botschaft angriffen und dabei 39 Menschen starben. Albares entschied nach der Reaktion der Israelis jedoch, die spanische Botschafterin vorübergehend abzuziehen. In der EU tendierten mittlerweile zwanzig Länder zu einer Anerkennung Palästinas, unterstrich der Außenminister.

Proteste bei der Spanien-Rundfahrt

In der spanischen Gesellschaft ist die mehrheitliche Meinung, dass die israelische Regierung mit ihrem Krieg im Gaza-Streifen Völkermord betreibt. Die Bilder der Proteste gingen in den letzten Tagen über die Landesgrenzen hinaus, als Aktivisten die Spanien-Rundfahrt ins Visier nahmen. Die international renommierte La Vuelta erlitt mehrere Unterbrechungen durch Demonstranten am Straßenrand. Einer davon provozierte den Sturz eines Radfahrers, ein anderes Mal wurde das Ende der Etappe im Baskenland um mehrere Kilometer vorverlegt, um Ärger bei der Zieleinfahrt zu vermeiden. Besonders abgesehen haben es die Demonstranten auf das Team Israel-Premier Tech, das von einem engen Unterstützer Netanjahus gesponsert wird. Sylvan Adams lehnte einen Rückzug seiner Fahrer zum Wohl aller Beteiligten entschieden ab. Vor dem großen Finale der Vuelta Ciclista a España an diesem Sonntag in Madrid, rüstet die Polizei massiv auf.

So reagieren Rechte und Konservative

Die Vorfälle um das Radrennen haben in Spanien eine Debatte über die Grenzen des legitimen Protests ausgelöst. Die humanitäre Katastrophe in Gaza ist, wie es nicht anders sein kann, auch zum innenpolitischen Spielball geworden. Die rechtsextreme Vox schlägt sich klar auf die Seite Netanjahus und wirft Sánchez „Antisemitismus“ vor. Die konservative Volkspartei PP tut sich dagegen etwas schwerer damit, Position zu beziehen. Einerseits will man prinzipiell immer gegen den Standpunkt der Regierung sein. Doch andererseits wissen die Konservativen, dass die Sympathien für das Leiden der Palästinenser in Spanien auf eine breite Mehrheit trifft.

Einige PP-Politiker, wie die Ministerpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, kritisierten das harte Vorgehen von Sánchez gegen die Netanjahu-Regierung. Andere, wie ihre Amtskollegin in Extremadura, María Guardiola, zeigen ihre Ablehnung des „Horrors und der Barbarei“ in Nahost. Die Regierungschefin der Balearen, Marga Prohens, vermied auf Fragen der Opposition von einem „Genozid“ in Gaza zu sprechen. Damit lag sie ganz auf der Linie ihres Parteichefs Albert Núñez Feijóo. „Die Zivilbevölkerung in Gaza mit Hamas zu verwechseln ist nicht akzeptabel“, erklärte der Oppositionsführer am Montag (8.9.) in einem Fernsehinterview. „Die Lieferung von Hilfsgütern zu blockieren ist nicht zu entschuldigen. Israel muss das internationale Recht befolgen“, erklärte er, vermied dabei jedoch, das Vorgehen Israels in Gaza als Völkermord zu bezeichnen. PP-Politiker bezichtigen Sánchez, mit dem Konflikt in Nahost von den Problemen seiner Regierung ablenken zu wollen, wie den Gerichtsverfahren wegen Korruptionsvorwürfen.

Dem Sozialisten nutzt sein scharfer Kurs gegen Netanjahu selbstverständlich gegenüber der eigenen Anhängerschaft. „Sagen sie doch einfach Genozid“, forderte Sánchez den PP-Chef bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus am Mittwoch (10.9.) auf. Dem Ministerpräsidenten geht es aber um Grundprinzipien. „Die Geschichte wird die nuancierte Gleichgültigkeit nicht werten, die Geschichte wird schonungslos sein. Spanien darf nicht Teil dieser Barbarei sein. Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, platzieren unser Land auf der korrekten Seite der Geschichte“, versicherte Sánchez am Montag.

