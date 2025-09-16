Zentralregierung ruft Migrationsnotstand auf Mallorca und den Nachbarinseln aus

Der Ministerrat der spanischen Zentralregierung hat am Dienstag (16.9.) den Migrationsnotstand auf Mallorca und den Nachbarinseln ausgerufen. Damit reagiert die Regierung von Pedro Sánchez auf die zuletzt stark gestiegene Anzahl an Menschen, die von Algerien aus über den Seeweg auf die Balearen kommen. Im Zuge des Notstands erhalten die Inseln 6,75 Millionen Euro, um die humanitären Hilfsleistungen garantieren zu können. Der Beschluss gilt zunächst bis zum 31. Dezember.

Mit dem Geld soll unter anderem die Bereitstellung von Unterkünften, eine angemessene Betreuung, Übersetzungsdienstleistungen, notfallmedizinische Unterstützung sowie eine Grundversorgung in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Sicherheit gewährleistet werden. Zu den Unterkünften gehören zwei Einrichtungen, die demnächst an den Häfen von Formentera und Ibiza eröffnen sollen. Eine weitere Einrichtung entsteht zudem am Hafen von Palma. Alle drei Einrichtungen enthalten Räumlichkeiten, die Frauen und Kindern vorbehalten sind. Die Schaffung dieser Einrichtungen war bereits im August beschlossen worden.

Überraschender Schritt

Der Schritt kommt etwas überraschend, da die Zentralregierung alle Bitten, den Migrationsnotstand auf den Balearen auszurufen, abgewiesen hatte. Die Argumentation der Landesregierung, die Situation sei nicht mehr tragbar, stieß bei den Verantwortlichen auf taube Ohren. Alfonso Rodríguez, Abgesandter der Zentralregierung auf den Balearen, betonte erst im August, die Zentralregierung kämpfe mit allen Mitteln gegen die Schlepper. So habe man in dem Zusammenhang im laufenden Jahr 65 Personen festgenommen.

Auf den Balearen sind seit Jahresbeginn 5.396 Menschen auf 291 Booten auf dem Seeweg auf die Balearen gekommen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es 5.882 Personen, im Jahr davor 2.194 Menschen. Ministerpräsidentin Marga Prohens drückte erst vor wenigen Wochen die Sorge aus, dass bis Jahresende bis zu 12.000 Migranten auf die Inseln kommen könnten.