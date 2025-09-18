Merz bei Sánchez in Madrid: Bei diesen Themen kriselt es zwischen Spanien und Deutschland

Pedro Sánchez und Friedrich Merz haben sich in letzter Zeit schon ein paar Mal gesehen auf diversen internationalen Gipfeltreffen. Am Donnerstag (18.9.) kommt der Bundeskanzler zu seinem offiziellen Antrittsbesuch zum spanischen Ministerpräsidenten nach Madrid. Dass dieser Termin fünf Monate nach dem Amtsantritt des deutschen Regierungschefs erfolgt, hatte im Vorfeld für Kommentare gesorgt. Das liegt auch am Vergleich zu Merz’ Vorgänger im Bundeskanzleramt, Olaf Scholz. Der Sozialdemokrat reiste im Januar 2022 schon fünf Wochen nach Amtsbeginn zu seinem Parteifreund Sánchez nach Madrid, die fünfte Station nach den obligatorischen Antrittsbesuchen in Paris, Warschau, Rom und Brüssel.

Doch die Welt hat sich seitdem verändert. Kurz nach dem Treffen zwischen Sánchez und Scholz überfiel Russland die Ukraine. Daher besuchte Merz vor Spanien unter anderem Litauen, Moldawien und Kiew, abgesehen von der Teilnahme an diversen internationalen Krisengipfeln. Im spanischen Außenministerium reagiert man verschnupft auf die Frage, ob sich Spanien von Merz nicht ausreichend wahrgenommen fühlt. Der Bundeskanzler sei ja nicht der Maßstab für den internationalen Einfluss Madrids, heißt es. Fakt ist, dass Sánchez seit dem Abgang von Scholz und António Costa in Portugal als sozialdemokratischer Regierungschef in der Europäischen Union recht allein dasteht.

Große Reibungsthemen

Doch abgesehen von den ideologischen Differenzen liegen beim Treffen am Donnerstag im Palacio de la Moncloa genug Reibungsthemen auf dem Tisch. Es wird um die humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen und den Umgang mit der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu gehen. Sánchez ging als einer der ersten in Europa scharf gegen das militärische Vorgehen der Israelis in Nahost ins Gericht und sprach früh von einem „Völkermord“. Deutschland gilt in Spanien diesbezüglich als Bremser, auch schon unter der Ampel-Regierung. Mittlerweile ist die spanische Position in Europa mehrheitsfähig. Sogar die Präsidentin der Europäischen Kommission, die Christdemokratin Ursula von der Leyen, plädiert für eine teilweise Aussetzung des Handelsabkommens mit Israel und Merz selbst zieht ein beschränktes Waffenembargo in Erwägung.

Im Ukraine-Abwehrkrieg liegen Madrid und Berlin auf einer Linie. Madrid entsendet ebenfalls Truppen zur Stärkung der Ostflanke der Nato. Sánchez kritisierte die neue Zielvorgabe des Nordatlantikpakts, mittelfristig die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben.

Ein Streitthema, das Sánchez gegenüber seinem Gast aufbringen könnte, ist das spanische Anliegen, die Amtssprachen Katalanisch, Baskisch und Galicisch als EU-Sprachen anzuerkennen. Deutschland ist einer der Skeptiker dieser Initiative. Es handelt sich um eines der Zugeständnisse, die Sánchez an die katalanischen Separatisten machte, im Gegenzug für deren Stimmen zu seiner Wiederwahl im Parlament. Im Außenministerium in Madrid beteuert man, dass schon 20 EU-Mitgliedsländer für die Anerkennung der Minderheitssprachen sei, während sieben Regierungen sich weiter sträubten, darunter eben auch Deutschland.

Stabilitätspakt kein Thema mehr

Einer der wenigen Streitpunkte aus der Zeit von Scholz ist dagegen nun vom Tisch. Sánchez drängte beim SPD-Kanzler auf eine flexiblere Auslegung des europäischen Stabilitätspakts. Mit der Verabschiedung des Sondervermögens durch eine massive Schuldenaufnahme hat die Bundesregierung vorerst keine Grundlage mehr, sich gegenüber den europäischen Partnern als Hüter der Ausgabendisziplin aufzuspielen. Wirtschaftlich sind Spanien und Deutschland seit Langem eng verbunden, was sich durch die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskriege weiter verstärken dürfte. Beide Länder haben für den Abschluss des Handelsabkommens der EU mit den südamerikanischen Ländern des Mercosur gekämpft.

Spanien ist von den US-Zöllen weniger stark getroffen als Deutschland. Während die spanische Konjunktur weiterhin brummt, steckt Deutschland in der Rezession. Doch von Schadenfreude ist in Madrid keine Spur zu finden. Man weiß hierzulande sehr gut, dass die wirtschaftliche Schwäche des zweitgrößten spanischen Exportmarktes nach Frankreich auch den eigenen Unternehmen schadet. Auch die Zahl der deutschen Touristen im Urlaubsland Spanien ist zuletzt spürbar zurückgegangen.

Blick in die Geschichte

Viel Stoff für die Kurzvisite am Donnerstag, die nach einer gemeinsamen Pressekonferenz am Abend mit einem Arbeitsessen endet. Außenminister Johann Wadepuhl war bereits im Mai auf einer seiner ersten Stationen zu Gast bei seinem Amtskollegen José Manuel Albares in Madrid. Angesprochen auf die unterschiedlichen politischen Familien von Merz und Sánchez erinnerte der Deutsche an die Zeiten von Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Felipe González. Der Christdemokrat und der Sozialist unterhielten über Jahre ein sehr enges Verhältnis und arbeiteten Seite an Seite für die europäische Integration. Das könne ein Beispiel für Merz und Sánchez sein, so Wadephul.

Allerdings herrschte nach Kohl und González zwischen dem Konservativen José María Aznar und dem Sozialdemokraten Gerhard Schröder eine lange Eiszeit, mit heftigen Auseinandersetzungen etwa über den Irak-Krieg oder die europäischen Finanzen. Das Verhältnis der christdemokratischen Parteifreunde Angela Merkel und Mariano Rajoy war von Harmonie geprägt, wie eben auch das der Sozialdemokraten Sánchez und Scholz. Beim Abendessen am Donnerstag können Merz und Sánchez die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit legen.

