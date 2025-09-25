Mord an junger Mutter auf Mallorca: Welches technische System versagte – und wie die Konservativen die Tat politisch ausschlachten

Im Dezember 2024 wurde Rosario D. von ihrem Partner auf einer gemeinsamen Autofahrt in Palma erstochen. Das 32-jährige Opfer hatte den gewalttätigen Mann bei der Guardia Civil in Llucmajor angezeigt. Daraufhin wurde dem Rumänen ein Näherungsverbot auferlegt und Rosario in das Programm Viogén aufgenommen. Das sieht vor, dass der Gewalttäter ein elektronisches Armband tragen muss und das Opfer mit einem entsprechenden Empfangsgerät ausgestattet wird. Kommt der Täter der Frau näher als die vorgeschriebenen 500 Meter, wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Tragischerweise hatte Rosario das Gerät nicht dabei, als ihr Partner im Wagen mehrfach mit einem Messer auf sie einstach.

Dieser tödliche Fall von Gewalt gegen Frauen aus dem Vorjahr wurde dieser Tage wiederbelebt. Die konservative Volkspartei PP nutzte den Mord an Rosario D., um gegen die Linksregierung zu schießen. Das Armband des Täters auf Mallorca sprang damals nicht an, erinnert die Partei auf der Plattform X. „Jetzt kennen wir die Gründe: Die Regierung hat monatelang verschwiegen, dass diese Armbänder von Aliexpress nicht funktionieren“, behaupten die Konservativen.

Vorwurf erlogen

Dieser Vorwurf ist erlogen, denn der tragische Fehler war eben, dass Rosario D. ihr Gerät nicht bei sich trug, sodass auch kein Alarm ausgelöst werden konnte. Die Geräte wurden auch nicht auf der chinesischen Online-Verkaufsplattform Aliexpress angeschafft. Die PP versucht Kapital zu schlagen aus den Berichten über offenbare Fehler und Mängel des Überwachungssystems bei Näherungsverboten, die in diesen Tagen für Schlagzeilen und Verunsicherung bei den betroffenen Frauen sorgen.

Am Tatort in Coll den Rabassa. / Guillem Bosch

In ihrem Jahresbericht spricht die spanische Staatsanwaltschaft von einer „großen Zahl“ von Fällen, wo ein Täter wegen der vermeintlichen Verletzung des Näherungsverbots freigesprochen wurde. Der Grund dafür waren technische Fehler der Armbänder im Zuge der Umstellung auf einen neuen Betreiber. Anfang 2024 übernahm ein Konsortium des Telefonbetreibers Vodafone und der Sicherheitsfirma Securitas den Vertrag für das System von Telefónica. Im Zuge der technischen Umstellung kam es offensichtlich zu einem Datenverlust, sodass die Gerichte die Bewegungen der Gewalttäter nicht nachvollziehen konnten. Gegenwärtig sind etwa 4500 Männer mit der elektronischen Fessel ausgestattet.

Auf Mängel hingewiesen

Die PP und die rechtsextreme Vox fordern den Rücktritt der Ministerin für Gleichberechtigung, Ana Redondo, von den Sozialisten. Die Staatsanwaltschaft ruderte kurz darauf zwar zurück und sprach nur noch von „einzelnen Fällen“, die nun noch einmal überprüft werden sollen. Doch meldeten sich im Zuge des Jahresberichts weitere Zuständige zu Wort, die von häufigen Fehlern und Mängeln des Systems berichteten. Die ehemalige Vorsitzende des Observatoriums für die Gewalt gegen Frauen des CGPJ, dem Selbstverwaltungsorgan der spanischen Justiz, María Ángeles Carmona, erzählte dem Online-Nachrichtenportal „El Confidencial“, dass man schon im Januar 2024 das Ministerium für Gleichberechtigung auf die Mängel der Armbänder hingewiesen hätte.

Die Polizeigewerkschaften Jupol und CEP kritisierten ebenfalls die Anfälligkeit der Geräte. Schließlich berichteten auch die Mitarbeiterinnen des Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), welches für die Überwachung des Alarmsystems zuständig ist, über Fehler. So würde die GPS-geortete Position der Überwachten oft sprunghaft um Kilometer wechseln, wodurch man nicht erkennen kann, wo sich der Gefährder tatsächlich aktuell aufhält. In anderen Fällen wurde der Alarm bei den Frauen ohne Grund ausgelöst. Schließlich wurden Bedenken laut, wonach die Täter das Armband relativ leicht entfernen könnten und die Geräte außerdem nicht wasserfest seien.

Das Ministerium räumt die Anfälligkeit des Systems ein. Ministerin Redondo hält die Versionen, die jetzt kursieren, jedoch für weit übertrieben. „Das System hat jederzeit ziemlich gut funktioniert. Die Frauen waren immer geschützt“, versicherte die Sozialistin. Keine Frau sei aufgrund dieser Probleme zu Tode gekommen. Man habe in den letzten Monaten an technischen Verbesserungen der Armbänder gearbeitet. Keine Technologie sei jedoch perfekt, so die Ministerin. Betreiber Vodafone weist die Kritik zurück. Die Regierung will dennoch demnächst einen neuen Wettbewerb für Cometa ausschreiben.

Folgen schwer zu bemessen

Die Folgen der Mängel für die Betroffenen sind derzeit schwer zu bemessen. In der Politik wurde das Thema aber wie üblich breitgetreten. Die Konservativen beschuldigten die Linksregierung, die Opfer der häuslichen Gewalt im Stich gelassen zu haben. Der Feminismus und der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen ist eines der Aushängeschilder der Minderheitskoalition aus Sozialisten und dem Linksbündnis Sumar. Vorwürfe auf diesem Gebiet tun daher besonders weh. Die Sozialisten hielten der PP dagegen vor, mit Falschmeldungen, Übertreibungen und Manipulationen die Betroffenen unnötig zu verunsichern.

Der Grund, warum Rosario D. an dem tragischen Tag im Dezember 2024 das Endgerät nicht mit sich trug, wurde kurz nach dem Mord von der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ aufgedeckt. Freunde des Opfers versicherten gegenüber der mallorquinischen Zeitung, dass der Mörder von ihr gefordert hatte, das Gerät nicht mit auf die Autofahrt zu nehmen. Sonst würde er sie umbringen.

