Übernahmeschlacht in Spaniens Bankenwesen: Schluckt BBVA nun doch Sabadell?

Seit Wochen liefern sich zwei der größten Banken Spaniens eine erbitterte Werbeschlacht auf allen Kanälen. Doch BBVA und Banco Sabadell werben in Rundfunk, Fernsehen, Online und in Printmedien nicht etwa um neue Kunden für Hypotheken oder Verbraucherkredite. Es geht um das Angebot der zweitgrößten Bank des Landes für die Nummer vier. Vor mehr als 16 Monaten präsentierte BBVA eine feindliche Offerte für den Mitbewerber, ein in Spaniens Bankbranche sehr ungewöhnlicher Vorgang. „Es ist eine einmalige Gelegenheit und sie ist jetzt“, schwärmt BBVA, die den Preis entgegen vorherigen Bekundungen um zehn Prozent verbesserte. Der Aufsichtsrat von Sabadell lehnte die neue Offerte am Dienstag (30.9.) wie die davor ab.

Bis zum 10. Oktober haben die Aktionäre des katalanischen Geldinstituts Zeit, um über den Verkauf ihrer Anteile an BBVA zu entscheiden. Unter den rund 200.000 Anteilhabern gibt es ein paar große Investoren und sehr viele kleine Minderheitsaktionäre, viele davon sind gleichzeitig Kunde bei Sabadell. Wie üblich bei Operationen an der Börse geht es um den Preis. Die mögliche Übernahme wirft aber auch grundsätzliche Fragen auf, die den Wettbewerb im Finanzmarkt angehen. Daher ist die lange Übernahmeschlacht so politisch geprägt wie selten und rief sogar die spanische Regierung auf den Plan. „Es wird deutlich, dass diese Operationen Werte für die Aktionäre schaffen und dabei das öffentliche Interesse wahren können, wie auch das Wohl der Bürger, Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter“, erklärte Spaniens Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo.

Konzentration verschärfen

Das sind moderate Töne in der Endphase des Übernahmekampfs. Denn die Linkskoalition hatte sich von Beginn an gegen die Fusion der Nummer zwei und der Nummer vier im Banksektor ausgesprochen. Die Fusion würde die Konzentration im Markt weiter verschärfen. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 reduzierte sich das Feld von rund 50 Geldinstituten auf heute zehn größere. Zahlreiche Anbieter verschwanden, vor allem die früheren Sparkassen, aber auch Banken wie Banco Popular. Die vier Großen – Santander, BBVA, Caixabank und Sabadell – beherrschen heute zwei Drittel des Geschäfts mit Krediten und Einlagen. Sollte die Übernahme gelingen, wären es nur noch drei.

Daher brachte BBVA mit dem Kaufangebot eine ungewöhnliche Allianz gegen sich auf. Die Gewerkschaften fürchten um Arbeitsplätze und erinnern an den Kahlschlag beim Zusammenschluss von Caixabank mit Bankia vor wenigen Jahren. Doch auch einige Wirtschaftsverbände sind gegen die Fusion, vor allem in Katalonien und Valencia, wo Sabadell sehr stark vertreten ist. Die Arbeitgeber sehen die Kreditbedingungen für Unternehmen in Gefahr. Weniger Banken könnten das Angebot verschlechtern. Sabadell ist besonders stark im Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die katalanischen Nationalisten wollen zudem verhindern, dass mit Banco Sabadell eine traditionsreiche Institution der Region verschwindet.

Erhebliche Auflagen

Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde CNMC genehmigte die Operation daher mit erheblichen Auflagen. So müsste BBVA für drei Jahre die bestehenden Kreditbedingungen der Kunden von Sabadell beibehalten. Doch die Linksregierung ging noch einen Schritt weiter. Sollte der Kauf gelingen, müsste BBVA Sabadell drei bis fünf Jahre lang als komplett eigenständige Tochterbank weiterführen. Das ruiniert die Pläne für schnelle Synergiegewinne aus einem Zusammenschluss.

Spaniens zweitgrößte Bank, die mehr als die Hälfte ihres Geschäfts im Ausland erzielt und gerne mehr Gewicht in der Eurozone hätte, argumentiert gegen die Bedenken um den Wettbewerb mit der „industriellen Rationalen“ einer Fusion. Europa brauche größere und stärker Banken mit Blick auf die außereuropäische Konkurrenz und die finanziellen Herausforderungen der Investitionen in neue Technologien wie die künstliche Intelligenz. Bei der Europäischen Zentralbank und der Kommission in Brüssel teilt man auch diese Logik. Doch solange es keinen einheitlichen Bankmarkt in Europa gibt, betreffen Fusionen zunächst einmal den Wettbewerb im jeweiligen Land.

Abgesehen von gesamtwirtschaftlichen Überlegungen, dreht sich bei dem Angebot natürlich viel um den Preis. Nachdem widerwillig nachgebessert wurde, bietet BBVA nun eine eigene Aktie für 4,8376 Anteile von Sabadell. Damit wird das viertgrößte Geldinstitut mit rund 17 Milliarden Euro bewertet. Doch zum gegenwärtigen Börsenkurs beider Banken würden die Aktionäre von Sabadell beim Verkauf ihrer Anteile gerade mal einen Gewinn von gut zwei Prozent erhalten. BBVA argumentiert damit, dass der Markt den Kurs von Sabadell bereits an den Kaufpreis angepasst habe. „Wo stünde der Kurs von Sabadell heute ohne unser Angebot?“, fragte der CEO von BBVA, Onur Genç. Dagegen steht, dass nicht nur Sabadell in diesem Jahr rasant an der Madrider „bolsa“ zugelegt hat, sondern alle der börsennotierten Banken.

Auch mit weniger als der Hälfte abfinden

Die katalanische Bank nutzt in ihrem hartnäckigen Abwehrkampf auch ein Szenario, das für Unsicherheit sorgt. BBVA hat das Angebot an die Bedingung geknüpft, eine Kontrollmehrheit von mindestens 50,01 Prozent der Anteile zu erwerben. Davon wollen Genç und der Vorsitzende Carlos Torres Vila offiziell nicht abrücken. Doch gegenüber der US-Finanzmarktaufsicht SEC räumte BBVA ein, dass man sich auch mit weniger als der Hälfte abfinden könnte. Sollte die Bank weniger als 50 Prozent, aber mehr als 30 Prozent der Sabadell-Aktien zugesprochen bekommen, müsste sie automatisch ein neues Angebot für die ausstehenden Anteile abgeben. Die Offerte müsste in bar, nicht in eigenen Aktien, und zu einem „angemessenen Preis“ erfolgen. Das würde BBVA teuer zu stehen kommen und die finanziellen Berechnungen hinter der Operation auf den Kopf stellen.

Nun sind die Anleger gefragt – und haben sich mitunter schon entschieden. Einer der Großaktionäre von Sabadell, der mexikanische Geschäftsmann David Martínez, will nach dem verbesserten Angebot seine 3,9 Prozent verkaufen. „Die Entscheidung von David Martínez spricht für sich“, frohlockte Torres Vila am Mittwoch. Sollte BBVA am 10. Oktober keine Kontrollmehrheit gewinnen und ein neues Angebot lancieren, würden sich nicht nur die Aktionäre von Sabadell freuen, die nicht verkauft haben. Auch die Medien würden von einer weiteren Medienkampagne in der Übernahmeschlacht profitieren.

