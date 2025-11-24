Spaniens zehn meistgesuchte Verbrecher: Haben Sie einen dieser Männer gesehen?

Die spanische Nationalpolizei hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Festnahme der zehn meistgesuchten Straftäter des Landes gebeten. Ihnen werden schwere Delikte vorgeworfen, darunter Mord, Sexualstraftaten, Drogenhandel, Raub sowie Menschenhandel.

Die am Montag (24.11.) veröffentlichten Fahndungsbilder umfassen neben echten Fotos auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erzeugte Aufnahmen. Darauf werden mögliche Veränderungen am Aussehen der Gesuchten dargestellt, die sie vorgenommen haben könnten, um nicht erkannt zu werden.

Hinweise oder Informationen zu den Gesuchten können vertraulich an die E-Mail-Adresse losmasbuscados@policia.es geschickt werden. Die Fahndungseinheit für untergetauchte Straftäter hat im Jahr 2024 gemeinsam mit weiteren Einheiten des nationalen Netzes an der Festnahme von 460 Personen mit Haftbefehlen im In- und Ausland mitgewirkt.

Jetzt konzentriert sich die Polizei darauf, diese zehn in Spanien untergetauchten Personen aufzuspüren und festzunehmen, die als besonders gefährlich gelten:

1. Daniel Vázquez Patiño

Aus A Coruña (Galicien), 46 Jahre alt. Er wird wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Übergriffe auf ein zehnjähriges Mädchen gesucht. Er ist 1,70 Meter groß, korpulent, hat braunes Haar mit Geheimratsecken, helle Haut und braune Augen.

2. Jesús Manuel Heredia Heredia, alias „El Pantoja“

Aus Algeciras (Cádiz in Andalusien), 40 Jahre alt. Er gilt als einer der größten Drogenhändler in der jüngeren Geschichte Spaniens, ist Anführer des Clans „Los Pantoja“, im Drogenhandel im Campo de Gibraltar aktiv und soll ein Schüler von Abdellah El Haj sein, der als „Messi des Haschischs“ bekannt ist. Er ist etwa 1,80 Meter groß, korpulent, mit dunkler Haut, braunen Augen und dunklem Haar mit Geheimratsecken.

3. Juan Herrera Guerrero

Aus Puente Genil (Córdoba in Andalusien), 53 Jahre alt. Er wird wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Übergriffe auf Minderjährige gesucht. Er ist 1,73 Meter groß, von athletischer Statur, mit braunem Haar, heller Haut, braunen Augen und trägt möglicherweise eine Brille.

4. Juan Miguel García Santos

Aus Vilanova de Arousa (Pontevedra in Galizien), 51 Jahre alt. Er wird wegen Drogenhandels gesucht und gilt als Kopf eines galicischen Drogennetzwerks. Er soll an Kokainlieferungen aus Ecuador beteiligt sein, die in Bananenladungen versteckt wurden. Er ist korpulent, mit schwarzem Haar, heller Haut und schwarzen Augen.

5. Manuel Rodríguez López

Aus Barcelona, 63 Jahre alt. Gegen ihn liegen mehrere Haftbefehle vor – wegen Raubes unter Anwendung von Gewalt, illegalen Waffenbesitzes, Körperverletzung und Verstoßes gegen Auflagen eines Urteils. Er ist 1,75 Meter groß, schlank, mit grauem Haar, heller Haut und braunen Augen.

6. Martiño Ramos Soto

Aus Ourense (Galizien), 50 Jahre alt. Der ehemalige Lehrer ist zu 13 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen Schülerin verurteilt worden, den er mit sadistischen Praktiken beging, als das Opfer zwischen 12 und 16 Jahre alt war. Er ist schlank, hat eine dunklere Hautfarbe, graues, lockiges Haar und braune Augen.

7. José María Pavón Pereira

Aus Huelva (Andalusien), 52 Jahre alt. Er ist zu 41 Jahren Haft verurteilt worden, weil er in Granada zwei Menschen mit Heimtücke und besonderer Grausamkeit ermordet hat. Er ist 1,65 Meter groß, von athletischer Statur, mit dunklem Haar, heller Haut und schwarzen Augen.

8. Ionut Ramon Raducan, alias „Florin“

Aus der rumänischen Stadt Tecuci, 33 Jahre alt. Er ist wegen Menschenhandels zu Zwecken sexueller und arbeitsbezogener Ausbeutung verurteilt. Unter anderem zwang er seine minderjährige Schwester und seine Partnerin, sich im Industriegebiet Marconi in Madrid zu prostituieren. Er ist 1,72 Meter groß, athletisch gebaut, mit braunem Haar und heller Haut.

9. Julio Herrera Nieto

Aus Sancti-Spíritus (Salamanca), 56 Jahre alt. Er wird wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Geldwäsche gesucht. Er soll zu einer kriminellen Gruppe gehören, die als Lieferant und Verteiler von Heroin und Kokain an Kleinkonsumenten im Raum Plasencia in der westspanischen Region Extremadura agiert. Er ist 1,73 Meter groß, athletisch gebaut, mit hellen Augen und kahlköpfig.

10. Sergio Jesús Mora Carrasco, alias „Yeyo“

Aus Huelva, 48 Jahre alt. Er gilt als einer der größten Drogenhändler Europas. Ihm werden Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen; er soll sich auf den Transport von Haschisch auf dem Seeweg mit Schnellbooten spezialisiert haben. Er ist 1,72 Meter groß, korpulent, mit heller Haut, braunen Augen und dunklem Haar.