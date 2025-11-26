Bundespräsident Steinmeier zu dreitägigem Staatsbesuch in Spanien

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben einen dreitägigen Staatsbesuch in Spanien begonnen. Zum Auftakt wurden sie im Königlichen Schloss in Madrid von König Felipe VI. und Königin Letizia mit militärischen Ehren begrüßt. Daran schloss sich ein erstes Gespräch beider Staatsoberhäupter an.

Die Gastgeber empfingen den Bundespräsidenten und seine Frau mit größter protokollarischer Aufmerksamkeit. So wurden zur Begrüßung mit militärischen Ehren im Innenhof des Schlosses auch 21 Schuss Salut abgefeuert. Beim Flug nach Madrid begleiteten von der Landesgrenze an zwei Eurofighter der spanischen Luftwaffe den Airbus "Theodor Heuss" der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Am Flughafen wurden Steinmeier und Büdenbender von einem Rolls-Royce des Königs abgeholt und in die Stadt gefahren.

Steinmeier erhält goldenen Schlüssel der Stadt Madrid

Im Rathaus von Madrid erhielt Steinmeier später den goldenen Schlüssel der Stadt überreicht. Dieser sei das "wichtigste Symbol unserer Gastfreundschaft und Wertschätzung", sagte Madrids Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida. "Diesen Schlüssel bekommen nur diejenigen, denen wir wirklich von tiefstem Herzen Respekt und Bewunderung entgegenbringen." Steinmeier antwortete, der Schlüssel sei für ihn auch "Ermunterung, das gegenseitige Vertrauen und die Partnerschaft zwischen Deutschland und Spanien weiter zu stärken".

Wirtschaftliche Zusammenarbeit wichtiges Besuchsthema

Mit dem Besuch sollen nach Angaben des Bundespräsidialamts die guten bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien gewürdigt werden. Außerdem wolle man den engen Schulterschluss unter proeuropäischen Partnern demonstrieren. Ein weiteres Thema wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit sein. Felipe und Steinmeier wollen am zweiten Besuchstag gemeinsam ein deutsch-spanisches Wirtschaftsforum eröffnen.

Das spanische Königspaar war im Oktober 2022 in Deutschland zum Staatsbesuch gewesen. Diesen erwidern Steinmeier und Büdenbender nun. Steinmeier hielt sich 2018 zu einem Arbeitsbesuch in Madrid auf. Den letzten Staatsbesuch bei dem EU- und Nato-Partner absolvierte 2002 der damalige Bundespräsident Johannes Rau.