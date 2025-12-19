Deutsche Urlauberin in Spanien von Welle in den Tod gerissen

Eine 85-jährige deutsche Urlauberin ist am Donnerstag (18.12.) im nordspanischen Baiona ums Leben gekommen, nachdem sie beim Fotografieren von einer Welle erfasst und ins Meer gezogen worden war. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Faro de Vigo" berichtet, war die Frau Passagierin auf dem Kreuzfahrtschiff AidaMar, das im Hafen von Vigo lag, und nahm an einem Ausflug mit einer Gruppe weiterer Deutscher teil. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie jedoch allein.

Meer spülte leblosen Körper zurück an den Strand

Der Vorfall ereignete sich um 14.35 Uhr, als eine Anwohnerin beobachtete, wie die ältere Frau in einem Felsbereich am Strand A Concheira von einer Welle weggerissen wurde. Die Zeugin alarmierte den Notruf 112 Galicia, woraufhin Einsatzkräfte mobilisiert wurden. Kurz darauf meldete eine weitere Person, das Meer habe den Körper der Frau bereits an den Strand zurückgespült. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Eine Aufnahme der Szene wurde von einem Gebäude gegenüber dem Strand gemacht und auf Facebook veröffentlicht.

An der galicischen Küste galt am Donnerstag Warnstufe Orange wegen Windgeschwindigkeiten von 70 Km/h und bis zu sieben Metern hohen Wellen.