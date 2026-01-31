Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
SturmSchwarzmarkt für WohnungsschlüsselSteigenberger
instagramlinkedin

Zahl der Toten des Zugunglücks in Spanien steigt auf 46

Nach dem Zugunglück in Südspanien ist die Zahl der Todesopfer auf 46 gestiegen. Auch eine Frau aus Deutschland war ums Leben gekommen

Zugunglück in Spanien: Eindrucksvolle Luftaufnahmen zeigen Ausmaß der Katastrophe

Zugunglück in Spanien: Eindrucksvolle Luftaufnahmen zeigen Ausmaß der Katastrophe

Guardia Civil

dpa

Zwölf Tage nach dem verheerenden Zugunglück im Süden Spaniens ist eine schwer verletzte Frau in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien übereinstimmend. Die Zahl der Toten eines der schlimmsten Eisenbahnunglücke in der Geschichte des Landes stieg damit auf 46. 

Die Ärzte hatten seit dem Unglück am Abend des 18. Januars versucht, das Leben der 42-Jährigen aus dem Ort La Palma del Condado zu retten, die auf der Intensivstation des Krankenhauses Reina Sofía in Córdoba behandelt wurde. Kurz vor der Nachricht von ihrem Tod hatten die Behörden mitgeteilt, es befänden sich noch 17 der ursprünglich mehr als 120 Verletzten auf Intensivstationen, wie RTVE weiter berichtete.

Zug mit 200 km/h aus dem Gleis geschleudert

Auslöser der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge war der ersten vorläufigen Einschätzung einer offiziellen Untersuchungskommission zufolge der Bruch einer Schiene. Die letzten Waggons eines Zuges waren entgleist und auf das Nebengleis geraten. Ein entgegenkommender Zug kollidierte mit diesen Waggons und wurde bei einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde aus dem Gleis geschleudert. 

Verwandte nachrichten

Zugunglück mit vielen Toten in Spanien: So sah es in der Nacht am Unglücksort aus

Zugunglück mit vielen Toten in Spanien: So sah es in der Nacht am Unglücksort aus

Atlas News

Angehörige hatten am Donnerstag in Huelva bei einem Trauergottesdienst mit rund 4.000 Teilnehmern die Wahrheit über die Unglücksursache gefordert. Auch Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia waren angereist. Bis zu einem abschließenden offiziellen Untersuchungsergebnis könnten jedoch noch Wochen und Monate vergehen.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Raubüberfall auf Mallorca: Star-Produzent am Ballermann niedergeschlagen
  2. Anwohner machen gegen Only-Fans-Villa von 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel mobil
  3. Knapp vier Jahre später: Staatsanwaltschaft auf Mallorca erhebt Anklage gegen die 'Kegelbrüder
  4. Bier als Brandbeschleuniger benutzt? Das steht in der Anklageschrift gegen die Kegelbrüder auf Mallorca
  5. Neuigkeiten beim Pachtvertrag: Dürfen die 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen ihr Hostal weiter betreiben?
  6. Sturmtief Kristin zieht ab: Die nächsten Unwetter sind aber schon im Anflug auf Mallorca
  7. Hausbesetzer auf Mallorca gibt offen zu: 'Habe Wohnungsschlüssel auf dem Schwarzmarkt für 1.000 Euro gekauft
  8. Straßensperren auf Mallorca: Die Challenge Mallorca legt die Insel erneut lahm

Offiziell: Eintracht Frankfurt verpflichtet den Mallorquiner Albert Riera als neuen Trainer

Offiziell: Eintracht Frankfurt verpflichtet den Mallorquiner Albert Riera als neuen Trainer

Zahl der Toten des Zugunglücks in Spanien steigt auf 46

Zahl der Toten des Zugunglücks in Spanien steigt auf 46

Großer Preischeck: Was kostet der Osterurlaub auf Mallorca 2026?

Großer Preischeck: Was kostet der Osterurlaub auf Mallorca 2026?

Mit diesem simplen Trick ließ eine Diebin auf Mallorca einen 420-Euro-Schinken aus dem Supermarkt mitgehen

Mit diesem simplen Trick ließ eine Diebin auf Mallorca einen 420-Euro-Schinken aus dem Supermarkt mitgehen

Wie man in einem Supermarkt auf Mallorca einen ganzen Schinken mitgehen lässt

Warum es normal ist, dass Hunderte Restaurants auf Mallorca für immer schließen

Warum es normal ist, dass Hunderte Restaurants auf Mallorca für immer schließen

Wirtschaftsevent der PlattesGroup auf Mallorca: Was in Deutschland jetzt geschehen muss

Wirtschaftsevent der PlattesGroup auf Mallorca: Was in Deutschland jetzt geschehen muss

Warnstufe auf Orange erhöht: Der Sturm legt am Wochenende wieder zu auf Mallorca

Warnstufe auf Orange erhöht: Der Sturm legt am Wochenende wieder zu auf Mallorca
Tracking Pixel Contents