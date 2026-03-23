Wegen Nahost-Krieg: Qatar Airways versteckt seine Flugzeuge jetzt auf diesem Geisterflughafen in Spanien

Bei den meisten Urlaubern ist der Flughafen völlig unbekannt, aber bei Fluggesellschaften ist der Airport in der Provinz Teruel im Osten Spaniens ein wichtiger Stützpunkt. Denn hier, in einer der Regionen mit dem größten Bevölkerungsschwund des Landes, können die Airlines ihre Maschinen zwischenparken, wenn es an anderen Orten zu brenzlig ist.

Auf die Möglichkeit greift nun Qatar Airways zurück. Die Fluggesellschaft aus dem Emirat hat wegen des anhaltenden Krieges im Nahen Osten mittlerweile insgesamt 19 Maschinen nach Teruel in Sicherheit gebracht. Allein am Sonntag (22.3.) landeten fünf Flieger – vier Airbus A330 kamen aus der katarischen Hauptstadt Doha, ein Airbus A350 aus Los Angeles. Am Samstag waren zuvor sechs Maschinen der Fluggesellschaft in Spanien gelandet. Und auch Air France hat – offenbar aufgrund des Krieges – eine Boeing 787-9 Dreamliner zum Provinzflughafen gebracht.

Eine Maschine von Qatar Airways am Flughafen Teruel. / Europa Press

Bereits während der Pandemie genutzt

Der Vorsitzende des Flughafen-Konsortiums, Octavio López erklärte, die Fluggesellschaften wüssten, dass sie in Teruel einen sicheren und gut vorbereiteten Ort für das Abstellen und sämtliche Wartungsarbeiten finden werden, die ihre Flugzeuge benötigen. Bereits während der Corona-Pandemie und nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten zahlreiche Airlines ihre Maschinen dort zwischengeparkt.

López betonte die wirtschaftliche Bedeutung des Geschäftsmodells: "Teruel ist heute eine internationale Referenz für die weltweite Luftfahrt, wo die Dinge sehr gut gemacht werden, was sich in einem für die Region noch vor wenigen Jahren unvorstellbaren Wohlstand niederschlägt.“

Der Flughafen Teruel wurde im Jahr 2013 eröffnet. Das trockene Klima der Region gilt als vorteilhaft für das langfristige Parken von Flugzeugen. Linienflüge gibt es von dem Flughafen nicht. Allerdings können Charterflüge am kleinen Airport starten und landen. /pss