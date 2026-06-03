Fünf Polizisten sterben bei Unfall in Spanien

Fünf Polizisten sind bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Ihr Kleinbus sei im Baskenland bei Elgoibar in der Provinz Gipuzkoa auf der Autobahn AP-8 mit einem Tanklastwagen kollidiert, teilte die Regierung der Region im Norden des Landes mit.

Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um fünf Beamte der Polizei der an das Baskenland grenzenden Region Navarra. Die fünf Insassen des Polizeifahrzeugs starben noch am Unfallort. Der Fahrer des Tanklasters wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

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Die Autobahn wurde nach dem Unfall beidseitig gesperrt, der Verkehr über die Autobahn AP-1 umgeleitet. Die baskische Polizei Ertzaintza nahm Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks auf.