Massenansturm auf Ceuta: Rund 49.000 Menschen sollen Grenze überwunden haben - mindestens 19 Tote

Bilder von Familien, Jugendlichen, Frauen und Kindern, die zu Wasser und zu Land die Grenze zwischen Marokko und Ceuta überwinden, prägen seit Tagen das Geschehen in der spanischen Exklave. Seit dem zurückliegenden Wochenende sollen nach Angaben aus Kreisen der Guardia Civil bereits rund 49.000 Menschen nach Ceuta gelangt sein. Damit hätte die aktuelle Migrationskrise frühere Ereignisse deutlich übertroffen. Im Jahr 2021 waren innerhalb kurzer Zeit etwa 12.000 Menschen in die spanische Exklave gekommen.

Obwohl die Grenze inzwischen geschlossen ist und das Militär Nationalpolizei und Guardia Civil unterstützt, schwammen auch in der Nacht weiterhin Migranten nach Ceuta – wenn auch in geringerer Zahl. Am frühen Freitagmorgen (31.7.) begannen Hunderte von ihnen, freiwillig nach Marokko zurückzukehren.

Das Militär mobilisiert

Unterdessen sind weitere Menschen beim Versuch, nach Ceuta zu schwimmen, ertrunken. Am Freitag stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 19. In den vergangenen Stunden wurden im Grenzgebiet zwischen Ceuta und Marokko vier weitere Leichen entdeckt. Die Behörden schließen nicht aus, dass die Zahl weiter steigt.

Angesichts des massiven Andrangs hatte die spanische Regierung am späten Donnerstagabend das Militär mobilisiert und wenig später die Grenze geschlossen. Ceutas Regierungschef Juan Jesús Vivas hatte diesen Schritt bereits am Mittag gefordert. Unterstützt wurde er dabei von allen Parteien im Regionalparlament. Die meisten Menschen gelangten jedoch nicht über den offiziellen Grenzübergang, sondern schwimmend entlang der ins Meer ragenden Grenzanlage auf spanisches Gebiet.

Aufrufe in sozialen Netzwerken

Seit mindestens einer Woche kursieren in marokkanischen sozialen Netzwerken Aufrufe und Botschaften, sich auf den Weg nach Spanien zu machen. In mehreren Beiträgen wurde der 30. Juli als angeblich letzter möglicher Tag für eine Einreise genannt.

Zugleich meldeten sich besorgte Angehörige zu Wort. In einem Beitrag von Müttern aus einer Ortschaft im Süden Marokkos hieß es: „Die Familien machen sich Sorgen um ihre Kinder. Sie sind weggegangen, und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört.“

Sowohl spanische als auch marokkanische Behörden bringen den beispiellosen Zustrom mit einem Urteil des spanischen Obersten Gerichtshofs in Verbindung. Demnach dürfen Menschen, die beim Versuch aufgegriffen werden, schwimmend nach Ceuta oder Melilla zu gelangen, nicht unmittelbar nach Marokko zurückgebracht werden. Die sogenannten „heißen Abschiebungen“ sind dem Urteil zufolge nur bei Personen zulässig, die versuchen, Grenzsperren wie Zäune oder andere bauliche Hindernisse zu überwinden.

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