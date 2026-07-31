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Nach Andrang auf Ceuta: 25.000 Menschen bereits wieder nach Marokko zurückgekehrt

Die spanische Exklave Ceuta wird von Tausenden Menschen überrascht, die meist die Grenze von Marokko aus überwanden. Doch so schnell, wie viele meist schwimmend kamen, scheinen viele zurückzukehren

Massenandrang und Militäteinsatz: Die dramatische Situation in Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta

Massenandrang und Militäteinsatz: Die dramatische Situation in Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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dpa

In der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika haben bis 13 Uhr Medien zufolge bereits 25.000 der irregulär angekommenen Menschen das Gebiet wieder Richtung Marokko verlassen. Das berichtete das spanische Staatsfernsehen RTVE. 

Rund 60.000 Migranten waren nach Angaben der regionalen Behörden in den vergangenen zwei Tagen irregulär in Ceuta angekommen, viele schwimmend vom marokkanischen Staatsgebiet aus.

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