Rafael Nadal gewinnt zum elften Mal die French Open

Rafael Nadal nach seinem Sieg in Paris. Foto: Blumberg/Efe

Er ist eben einfach ein Dauerbrenner: Mallorcas Tennis-Ass Rafael Nadal hat am Sonntag (10.6.) gezeigt, dass er der König beim Sandplatz-Grand-Slam von Roland Garros ist. Nadal, Erster der Weltrangliste, besiegte den Österreicher Dominic Thiem deutlich in drei Sätzen mit 6:4, 6:3, 6:2 und benötigte nur gut drei Stunden, um seinen elften Triumph bei den French Open in Paris einzutüten.

Nadal hatte lediglich im ersten Satz Probleme, als er sich erst gegen Ende absetzte und den Satz für sich entschied. Obwohl Thiem alles versuchte und stellenweise zeigte, dass er sich immer weiter verbessert hat, hatte er in den beiden weiteren Sätzen kaum Chancen gegen einen stark aufspielenden Nadal, der mit dem Titel seinen insgesamt 17. Grand Slam holte und nun noch drei große Titel von Roger Federer entfernt ist. Mehr Grand Slams als der Schweizer holte bisher kein Tennisspieler. /jk