Für Angelique Kerber ist schon Schluss bei den Mallorca Open

Schwache Vorstellung von Angelique Kerber beim WTA-Turnier Mallorca Open: Die Tennisspielerin aus Bremen, derzeit Nummer 11 der Welt, verlor am Mittwochnachmittag (20.6.) direkt ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Alison Riske. Kerber unterlag in drei Sätzen mit 7:5, 2:6 und 1:6 und hat nun Zeit, sich auf das Grand Slam-Turnier in Wimbledon vorzubereiten, das am 2. Juli in London startet.

Nach einem schwachen ­vergangenen Jahr hatte sich die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin Kerber dieses Jahr eigentlich zurückgekämpft. Bei den Australian Open erreichte sie das Halbfinale, bei den French Open das Viertelfinale. Beide Male war gegen die amtierende Nummer eins der Welt, Simona Halep, Schluss. „Ich bin auf einem guten Weg zurück zu meiner Topform", meinte Kerber noch vor dem Aus.

Die Mallorca Open laufen noch bis Sonntag. Dann finden die Finalspiele auf dem Gelände in Santa Ponça statt. Tickets gibt es direkt vor Ort. /jk