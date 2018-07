Wo ist Götze?

Schon klar, Mario Götze treibt sich am liebsten in den edleren Ecken dieser Welt herum. Bilder auf Instagram scheinen gar darauf hinzudeuten, dass er mit seiner Verlobten Ann-Kathrin Brömmel derzeit in Dubai weilen könnte. Aber vielleicht sehnen sich die beiden Mallorca-Fans ja vor dem Beginn des BVB-Trainingslagers Mitte Juli in den USA auch nach einer ganz ruhigen, unspektakulären Auszeit. Fernab von all dem Luxus, dort, wo sie niemand vermutet.

Schauen wir doch mal im beschaulichen Porreres nach. Im Zentrum des kleinen Örtchens in der Inselmitte begegnen wir einem offensichtlich ortskundigen Straßenfeger in gelber Warnweste. „Ich habe leider keine Ahnung, wer das ist", bedauert Vasíle. Dafür erklärt er uns hilfsbereit den Weg zu einem deutschen Immobilienmakler: an der nächsten Ecke links, ­geradeaus, rechts, wieder links. Doch wir müssen etwas falsch verstanden haben, von Immobilienbüro keine Spur. Dafür treffen wir vor einer kleinen Bar auf einen Experten: „Das ist doch der deutsche Fußballer, der bei der WM 2014 das entscheidende Tor für die Nationalmannschaft geschossen hat", sagt Reto aus Zürich wie aus der Pistole geschossen. Der fröhliche Glatzkopf mit Sonnenbrille genießt gerade mit seiner Frau Sandra zwei Kaltgetränke. Gesehen haben sie ihn während ihres Tagesausfluges aber nicht.

Da kommen Hana und Gary mit ihren Dackeln Dag und Rosendo die Straße entlang. Vielleicht können uns ja die beiden Spürnasen weiterhelfen. Dag und Rosendo schnüffeln hilfsbereit an dem Foto unseres Gesuchten, zeigen aber leider keine Reaktion. Wir geben nicht auf. In der Bar Es Centro treffen wir Jordi hinter der Theke: „Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich erkenne nur Ronaldo oder Messi", witzelt der dunkelhaarige Mann mit Bart und Zopf.

Der Kioskverkäuferin Maria Antònia kommt Mario Götze hingegen aus dem Fernsehen bekannt vor. „Schade, dass mein Sohn nicht da ist, er würde ihn direkt erkennen", ärgert sich die hilfsbereite Blondine, als sie erfährt, wer der Mann auf dem Foto ist. Halten wir also Ausschau nach jungen Leuten. Wir fragen eine Schülergruppe, die auf den Bus wartet. Und tatsächlich: ein mallorquinischer Götze-Fan ist dabei. Der 13-jährige Junior guckt alle Spiele der WM und weiß direkt: „Götze ist dieses Jahr nicht dabei. Ich habe ihn aber mal in Cala d'Or getroffen, als ich klein war."