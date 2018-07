Engländer trauern in Magaluf nach WM-Aus

Aus der Traum vom zweiten Titel nach 1966. Auch auf Mallorca hatten Tausende englische Fußballfans die fast schon legendäre Hymne "It's coming home" während des WM-Halbfinales am Mittwoch (11.7.) geschmettert. Am Ende gab es für die Engländer in der Verlängerung eine 1:2-Pleite gegen Kroatien.

Frohen Mutes und mit reichlich Bier ausgestattet starteten die Mallorca-Touristen das gemeinsame WM-Gucken am britischen Urlauberzentrum Punta Balena in Magaluf. Viel Jubel gab es zu Beginn des Spiels, als Verteidiger Trippier die Engländer in Führung schoss.

Doch nach und nach wurde die Stimmung ruhiger. Kroatien kämpfte sich zurück und war letztlich in der Verlängerung erfolgreich. Für die Engländer bleibt jetzt nur noch eine kleinere Party am Samstag (14.7., 16 Uhr) im Spiel um Platz 3 gegen Belgien. /rp