Atlético Baleares holt zum Saisonauftakt einen Punkt

Eine Woche nach dem Saisonstart in der zweiten Liga mit Real Mallorca ist es am Samstag (25.8.) auch für Drittligist Atlético Baleares ernst geworden. Der Auftakt zur Spielzeit stand beim Aufsteiger in Castellón an. Das Team des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann holte auswärts ein 1:1.

Dabei wurde das Team im Lauf der 90 Minuten immer besser. Die Hausherren, angetrieben von rund 10.000 Fans im eigenen Stadion, wollten die Aufstiegseuphorie mitnehmen und gaben in der ersten Halbzeit klar den Ton an. Drei gute Chancen hatte Castellón in der ersten Halbzeit, von denen Juanma in der 30. Minute einen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste zum 1:0 nutzte.

Nach der Pause wendete sich das Blatt komplett. Atlético Baleares wachte auf und sorgte ständig mit Bällen in den Strafraum für Gefahr. Nur sechs Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Canario den Ausgleich. Auch in der Folge gaben die Gäste den Ton an, brachten den Ball aber nicht mehr im Tor von Castellón unter. Letztlich hatte Atlético Baleares Glück, dass der Schiedsrichter kurz vor Schluss ein reguläres Tor von Juanma wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannte.

Am kommenden Wochenende empfängt Atlético Baleares zum Heimdebüt das Team von Alcoyano. Tag und Spielbeginn stehen noch nicht fest. /jk