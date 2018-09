Mallorca-Triathlet Mario Mola so gut wie Weltmeister

Nur noch ein Rennen trennt Mario Mola vom dritten WM-Titel in Folge. Der Triathlet von Mallorca führt souverän die Gesamtwertung an und muss beim Finale in Australien fast nur über die Ziellinie kommen.

Das vorletzte Rennen am Sonntag (26.8.) in Montreal hat Mola gewonnen. Es ist sein dritter Sieg in Folge. Somit hat der Mallorquiner von sieben WM-Rennen vier gewonnen.

In der Gesamtwertung führt Mola mit 4.925 Punkten vor dem Australier Jacob Birtwhistle (4.101 Punkt). Der Sieg beim Finale am 16. September an der Gold Coast bringt 1.200 Punkte. Mola reicht der 14. Platz, um unabhängig vom Ergebnis der anderen den WM-Sieg zu feiern. /rp