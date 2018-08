Real Mallorca gewinnt auch das zweite Saisonspiel

Dieses Duell gab es erst vor wenigen Wochen: Damals traten Real Mallorca und Real Majadahonda noch im Kampf um den Titel des Drittligameisters an. Die Mallorquiner blieben siegreich. Die Neuauflage in der zweiten Liga ging ebenfalls an den Inselclub. Real Mallorca gewann in Madrids Stadion Wanda Metropolitana mit 1:0.

Trainer Vicente Moreno schickte die gleiche Elf wie beim Saisonauftakt auf den Rasen. Diese umfasste zehn Spieler aus der Aufstiegssaison plus Königstransfer Carlos Castro. Der Stürmer zeigte, warum Mallorca für ihn 400.000 Euro bezahlt hat und verwandelte nach 14 Minuten eine Hereingabe von Abdón Prats zum 1:0.

In der Folge zeigte sich Majadahonda, das zu den Abstiegskandidaten gezählt wird, kämpferisch. Die Heimelf gab den Ton an, vergab jedoch viele Chancen.

Auch in der zweiten Halbzeit konnte Mallorca das eigene Tor erfolgreich beschützen. Auf der anderen Seite schafften es die Mallorquiner aber nicht, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen.

Doch es reichte am Schluss und Mallorca fährt den zweiten 1:0-Sieg in Folge ein. Dadurch ist das Team neben Absteiger Málaga der einzige Club mit der maximalen Punktausbeute zum Saisonstart. Das gelang Mallorca nicht seit 23 Jahren. Bereits am Freitag (31.8.) spielt Real Mallorca erneut. Wieder tritt der Club auswärts an, diesmal gegen Alcorcón. /rp