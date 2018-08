Alcorcón stoppt Real Mallorcas kurzen Höhenflug

Da ist die Siegesserie von Real Mallorca schon wieder vorbei. Der Inselclub hat am Freitagabend (31.8.) das dritte Saisonspiel gegen Alcorcón mit 0:1 verloren. Den Mallorquinern sah man an, dass sie vom Auswärtsspiel vier Tage zuvor noch müde waren.

Der Spielplan meinte es nicht gut mit Real Mallorca. Am Montagabend mussten die Mallorquiner auswärts gegen Rayo Majadahonda ran. Vier Tage später ging es wieder in den Flieger. Die kurze Regeneration tat dem Spiel des Inselclubs nicht gut. Zu behäbig agierte die Elf von Vicente Moreno, die nach 13 Minuten in Rückstand lagen. Jonathan Pereira traf für Alcorcón.

Mallorcas Rechtsverteidiger Fran Gamez hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte nach einem Abwehrfehler jedoch am Pfosten.

In der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her und es gab zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Mallorcas Stürmer Abdón Prats war mit einem Schuss, der die Latte streifte, am nächsten dran.

Doch es reichte nicht. Nach zwei Siegen in Folge kassiert Real Mallorca die erste Pleite, steht aber weiter auf dem zweiten Platz. das dürfte sich am Wochenende ändern, wenn die restlichen Teams spielen. Für die Mallorquiner geht es am Freitag (7.9., 21 Uhr) weiter. Dann kommt Cádiz ins Stadion von Son Moix. /rp