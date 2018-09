Real Mallorca darf von Real Madrid, FC Barcelona und FC Sevilla träumen

Nur drei Tage nach dem Weiterkommen in der zweiten Pokalrunde gegen Oviedo hat Real Mallorca die nächste Runde in der Copa del Rey überstanden - und das kampflos. Die Auslosung duch den spanische Fußballverband am Freitag (14.9.) hat den Mallorquinern ein Freilos beschert.

In der dritten Pokalrunde spielen die verbliebenen Dritt- und Viertligisten gegeneinander. Auch die Zweitligisten spielen den Einzug ins Achtelfinale unter sich aus. Da elf Teams aus der zweiten Liga die vorherige Runde überstanden hatten, bekam ein Team ein Freilos. Dieses hat Mallorca gezogen.

Im Achtelfinale steigen dann auch die Erstligisten ein. So kann Mallorca nach vielen Jahren mal wieder auf ein Duell mit einem namhaften Gegner hoffen. Dafür braucht es aber auch wieder etwas Losglück. Denn bei der Auslosung bekommen die verbliebenen Dritt- und Viertligisten die Erstligisten zugeteilt, die in internationalen Wettbewerb spielen, sprich die "großen" Teams wie FC Barcelona und die zwei Hauptstadtclubs Atlético und Real Madrid.

Die vier Champions League-Teilnehmer und zwei Teilnehmer der Europa League treffen auf die sechs verbliebenen unterklassigen Teams. Für die Zweitligisten um Real Mallorca bleibt dann nur noch ein Europa League-Teilnehmer. Das könnte Betis Sevilla, FC Sevilla oder Villarreal sein. /rp