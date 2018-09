Mallorca hat ein neues Sportidol

Enric Mas nach seinem Sieg auf der Bergetappe am Samstag (15.9.)

Spanien hat eine neue Radsporthoffnung und Mallorca ein neues Sportidol: Enric Mas aus Artà. Der 23-Jährige vom Team Quick Step-Floors beendete am Sonntag (16.9.) nach der Schlussetappe zwischen Alcorcón und Madrid wie erwartet als Zweiter die Vuelta a España. Sieger der neben der Tour de France und dem Giro d'Italia dritten großen Radrundfahrt wurde der Brite Simon Yates (Team Mitchelton-Scott). Als Dritter ebenfalls auf das Siegertreppchen steigen durfte der Kolumbianer Miguel Ángel López (Astana).

Mas hatte sich in der vergangenen Woche immer weiter im Klassement hochgearbeitet und am Vortag die entscheidende Etappe in den Bergen Andorras, seiner Wahlheimat, gewonnen. "Ich bin jung, ich genieße diese Vuelta, mir fehlen die Worte", hatte er sich danach gegenüber den Journalisten gefreut..



Mas gilt als die große neue Hoffnung des spanischen Radsports. In den Kneipen von Artà verfolgten Bekannte und Verwandte am Sonntag (16.9.) mit Stolz seine Leistungen.Mas wird am Montag auf Mallorca erwartet, es dürfte kräftig gefeiert werden.