Junger Radler aus Mallorca gilt als "neue Hoffnung Spaniens"

Der junge Radsportprofi Enric Mas aus Artà im Nordosten von Mallorca ist nur noch wenige Kilometer von dem Siegertreppchen entfernt. Am Sonntagabend (16.9.) wird er die Silbermedaille von Spaniens wichtigstem Radwettkampf, der Vuelta a España entgegennehmen.

Das stand bereits fest, als der 23-jährige am Sonntagvormittag in die letzte Etappe von Alcorcón bis nach Madrid antrat. Der junge Sportler hatte sich vor allem bei der Bergetappe in Andorra einen guten Punktevorsprung aufgebaut. "Ich bin jung, ich genieße diese Tour, mir fehlen die Worte", hatte Mas noch am Samstag (15.9.) gesagt. Auch der erste Sieger steht bereits fest: der Brite Simon Yates.



Mas gilt als die große neue Hoffnung des spanischen Radsports. In den Kneipen von Artà verfolgten Bekannte und Verwandte am Sonntag (16.9.) mit Stolz seine Leistungen auf dem letzten Rennen der Vuelta a España. /somo