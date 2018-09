Real Mallorca holt Unentschieden in Lugo

Real Mallorca ist am Samstagnachmittag (29.9.) in Lugo nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Die Inselkicker spielten 1:1. Der Gastgeber war beireits in der dritten Minute durch Carlos Pita in Führung gegangen. Kurz vor der Pause glichen die Malloquiner durch Fran Gamez aus.

Mallorca liegt nach diesem Spiel mit 11 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der zweiten spanischen Liga. . /pss