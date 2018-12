Palma Arena will mit neuem Namen Korruptionsimage loswerden

Die Palma Arena heißt nicht mehr länger so. Die größte Sport- und Veranstaltungshalle auf Mallorca wurde am Montag (15.10.) bei einer Abstimmung im balearischen Sportministerium in Velòdrom Illes Balears umbenannt. Damit soll das Image der Halle aufgebessert werden, das jahrelang mit dem Korruptionsfall um den ehemaligen balearischen Ministerpräsidenten Jaume Matas verbunden war.

Die Palma Arena wurde 2007 mit der Bahnrad-WM eröffnet. Die Baukosten für die Halle waren letztlich doppelt so hoch und überstiegen 100 Millionen Euro. Im Zuge der Ermittlung über die Ursachen dafür konnten Jaume Matas eine Reihe von Korruptionsdelikten nachgewiesen werden.

Für die Namensänderung waren vor Monaten mehrere Vorschläge beim Sportministerium eingegangen. Velòdrom Illes Balears setzte sich mit 14 Stimmen vor der Benennung nach dem balearischen Radsportler Joan Llaneras (8 Stimmen) oder Arena Balear (7 Stimmen) durch. /rp