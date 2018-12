Radrennen Mallorca 312 ist innerhalb einer Woche ausverkauft

Das ging schnell. Nach einer Woche sind alle 8.000 Startplätze des Radrennens Mallorca 312 ausverkauft. Das hat der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Dienstag (16.10.) verkündet. Noch gibt es Benefiztickets, deren Erlöse an die Opfer der Flut in Sant Llorenç gespendet werden. Die 50 Plätze dürften jedoch innerhalb von ein paar Stunden weg sein.

"Im Vorjahr haben wir innerhalb von zwölf Wochen alle Plätze verkauft. Dieses Mal dauerte es nur sieben Tage. Das zeigt, wie sehr nationale und internationale Sportler unser Rennen schätzen", wird Veranstalter Xisco Lliteras zitiert.

Für das 312 Kilometer lange Rennen am 29. April 2019 gibt es noch 50 Tickets, die für 100 Euro hier gekauft werden können. /rp