Rückschlag für Atlético Baleares

Atlético Baleares hat den Sprung an die Tabellenspitze der dritten Liga verpasst. Das Team vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann hat am Samstag (24.11.) mit 0:2 auswärts gegen Cornellà verloren. Damit endet eine Serie von drei Siegen in Folge für den Inselclub.

Auch eine weitere Serie hat ihr Ende gefunden. Es ist das erste Saisonspiel, das Atlético ohne eigenen Treffer beendet hat. Die Mallorquiner fanden gegen die Katalanen nie so richtig ins Spiel und lagen nach 40 Minuten durch einen Treffer von Ex-Real Mallorca-Spieler Jaume Pascal zurück.

In der zweiten Halbzeit wurde Atlético zunehmend risikobereiter und fing sich nach 87 Minuten die Vorentscheidung durch Eloy Gila.

Da das Team mit einem Vorsprung von fünf Punkten in den Spieltag gegangen ist, wird Atlético trotz der Niederlage den Play-off-Platz nicht verlieren. Je nach dem Ergebnis von Hércules wird es der dritte oder vierte Platz sein. Kommenden Sonntag (2.12., 12 Uhr) ist Atlético gegen Levante B im Einsatz im Son Malferit. /rp